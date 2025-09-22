Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động ứng phó với bão số 9

(TBTCO) - Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh ký ban hành Công điện số 06/CĐ-CDT ngày 22/9/2025 yêu cầu Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X chủ động ứng phó với bão số 9 (siêu bão RAGASA).

Công điện nêu rõ, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão RAGASA ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Dự báo trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh với cường độ cấp 12 - 14, giật cấp 15 - 16.

Cập nhật vị trí và đường đi của bão Ragasa vào 8 giờ ngày 22.9. Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 9 có thể gây gió mạnh và mưa lớn, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây ra, tổ chức trực ban 24/24 giờ.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia; đồng thời có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia, trụ sở cơ quan dự trữ để sẵn sàng ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra tại đơn vị.

Đối với các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng hóa.

Bên cạnh đó, các đơn vị có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước (qua Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ) những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.