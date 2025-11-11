Chuẩn bị tốt nhất hồ sơ trình Quốc hội dự án sân bay Gia Bình

(TBTCO) - Chiều 11/11, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã tổ chức Phiên họp toàn thể để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho hay, việc đầu tư dự án là phù hợp với định hướng phát triển không gian kinh tế, xã hội theo Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Sẽ có mặt bằng sạch để thi công trong tháng 12

Về quy mô đầu tư, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trình bày tờ trình

Dự án có nhu cầu sử dụng khoảng 1.884,93 ha đất. Trong đó bao gồm: 124,8 ha đất an ninh; 327,1 ha đất công cộng; 169,62 ha đất ở; 922,25 ha đất trồng lúa 2 vụ; 9,16 ha đất tôn giáo - tín ngưỡng; 20,58 ha đất nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình (trong đó dự kiến tái định cư khoảng 5.800 hộ) và 118 tổ chức; tổng số mộ cần di dời khoảng 18.800 ngôi mộ.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp. Thời hạn hoạt động dự án là 70 năm.

​​​​​Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với sự cần thiết đầu tư Dự án, cơ bản tán thành về mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện Dự án và các phương án liên quan.

Bên cạnh đó, một số ý kiến nêu vấn đề về khoảng cách giữa sân bay Gia Bình với sân bay quốc tế Nội Bài, về tỷ lệ vốn vay chiếm 85%, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, thời gian thu hồi vốn 41 năm, năng lực nhà đầu tư, tiến độ xây dựng các khu tái định cư, về nhà ga VIP, việc di dời 25 di tích lịch sử văn hoá…

Làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho hay, vấn đề khoảng cách giữa hai sân bay đã được làm rõ trong quá trình quyết định đầu tư hai sân bay, trong bối cảnh vẫn mở rộng Nội Bài và các cơ quan sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng để trao đổi bằng văn bản chi tiết hơn.

Về vốn tối thiểu, Thứ trưởng cho biết, pháp luật hiện hành không quy định vốn chủ sở hữu tối thiểu đối với loại hình dự án này. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% được lấy tương tự như yêu cầu đối với các dự án kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, vốn chỉ là một tiêu chí và bộ khung tiêu chí mà Bộ Công an đã đưa ra có sáu nhóm tiêu chí với 24 tiêu chí cụ thể để lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm năng lực, kinh nghiệm, huy động tư vấn, giám sát… để đảm bảo tính khả thi.

Liên quan tới quy mô đầu tư nhà ga VIP 5000 m2, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết mục tiêu dự án là xây dựng sân bay lưỡng dụng, phục vụ cả mục đích thương mại và quốc phòng an ninh. Nhà ga này chính là để phục vụ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các sự kiện quốc tế quan trọng. Đây là mô hình nhiều nước trên thế giới đã thực hiện.

Về vấn đề giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho hay, công tác triển khai gặp nhiều thách thức nhưng nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân. Khó nhất là việc di dời các cơ sở thờ tự, tôn giáo, nhưng chính quyền đã thực hiện rất dân chủ, bố trí vị trí đất di chuyển thường đẹp hơn trước và nhận được sự đồng thuận rất lớn.

Dự kiến trong tuần này sẽ chi trả xong tiền bồi thường cho người dân và trong tháng 12 sẽ có mặt bằng sạch để có thể thi công ngay. Nhìn tổng thể, địa phương có khả năng đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu của Trung ương, ông khẳng định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp

Vừa "chạy" vừa "xếp hàng" để kịp APEC 2027

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đã làm rõ về bối cảnh đặc biệt của dự án. Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ban đầu là sân bay chuyên dụng của công an, sau này được phát triển theo hướng lưỡng dụng với các tiêu chí hàng đầu thế giới theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Dự án có quy mô lớn, có nhiệm vụ phải phục vụ cho Hội nghị APEC vào năm 2027, do đó cần cơ chế đặc thù và triển khai khẩn trương.

Nếu đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội mới thông qua chủ trương đầu tư, công tác chuẩn bị cho giai đoạn 1A (phục vụ APEC) sẽ không kịp, vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ ban hành Nghị quyết 03 để quy định một số vấn đề triển khai trước, trong đó có việc giao Bộ Công an lựa chọn nhà đầu tư. “Đây là một đặc điểm tiêu biểu của việc ‘vừa chạy vừa xếp hàng’ ”, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi nói.

Trong quá trình này, cả Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều báo cáo Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương đầu tư cũng như có các ý kiến chỉ đạo về các bước chuẩn bị, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi cho hay. Bên cạnh đó, do đây là dự án rất lớn nên cần phải được báo cáo Quốc hội xin chủ trương, trong đó có các nội dung về thu hồi diện tích đất trồng lúa trên 900 ha và một số cơ chế chính sách mà pháp luật hiện tại chưa có, đòi hỏi phải có cơ chế đặc thù để triển khai.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính đề nghị các cơ quan tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị tốt nhất để các đại biểu Quốc hội có thông tin đầy đủ trước khi thảo luận tại Quốc hội.