Chuỗi nhà thuốc HKDO: Liên minh số giúp nhà thuốc vượt qua “Cơn bão kép”

(TBTCO) - Thị trường dược phẩm Việt Nam đang chứng kiến một cuộc “chạy đua” khốc liệt chưa từng có. Hơn 50.000 nhà thuốc trải khắp cả nước - từ phố thị đến nông thôn - đang đối mặt với những thách thức về áp lực cạnh tranh và tuân thủ pháp luật.

Trong khi các “ông lớn” như Long Châu, An Khang, Pharmacity mở rộng hệ thống với tốc độ vũ bão, tận dụng ưu thế vốn mạnh và công nghệ hiện đại, thì hàng chục nghìn nhà thuốc nhỏ lẻ - vốn là “cánh tay nối dài” của y tế cơ sở - lại bị đè nặng bởi nguy cơ mất dần khách hàng, tụt hậu về công nghệ, và lúng túng trước các quy định pháp lý mới.

Ở điểm giao thoa này, Chuỗi nhà thuốc HKDO xuất hiện như một giải pháp liên minh số, mở ra hướng đi mới để bảo vệ vị thế của nhà thuốc nhỏ lẻ, đồng thời đưa ngành bán lẻ dược phẩm bước vào quỹ đạo minh bạch, hiện đại và bền vững.

Cơn bão kép: Thị trường khốc liệt và áp lực pháp lý

Nếu như trong quá khứ, một nhà thuốc có thể duy trì hoạt động ổn định nhờ uy tín cá nhân và lượng khách quen, thì ngày nay bức tranh đã hoàn toàn khác.

Các chuỗi lớn liên tục mở rộng điểm bán, chiếm lĩnh mặt bằng đẹp, chạy khuyến mãi rầm rộ.

Người tiêu dùng ngày càng quen với mua thuốc trực tuyến, giao hàng nhanh, tích điểm, và so sánh giá trên ứng dụng.

Phần mềm liên thông hiện nay - vốn chỉ đáp ứng tối thiểu theo Thông tư 777 - không hỗ trợ sâu cho quản lý kinh doanh, tài chính, thuế, càng khiến nhà thuốc nhỏ thêm bất lợi.

Song song với sức ép cạnh tranh, từ nay đến 2026, hàng loạt quy định pháp lý sẽ chính thức có hiệu lực, buộc các nhà thuốc phải thay đổi:

Từ 01/10/2025: Bắt buộc kê đơn thuốc điện tử theo Thông tư 26/2025/TT-BYT.

Từ 01/01/2026: Chấm dứt chế độ thuế khoán, thay bằng kê khai thuế và phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025 và Thông tư 88, 40.

Điều này có nghĩa: nếu không chuyển đổi kịp thời, nhiều nhà thuốc sẽ rơi vào tình trạng không còn đủ điều kiện kinh doanh, thậm chí bị xử phạt hoặc loại khỏi thị trường.

Rõ ràng, các nhà thuốc nhỏ lẻ đang đứng trước một cơn bão kép: vừa phải chạy đua để giữ chân khách hàng, vừa phải đáp ứng chuẩn mực pháp lý ngày càng khắt khe.

Chuỗi nhà thuốc HKDO: Liên minh của 777 nhà thuốc tiên phong

Trong bối cảnh ấy, Chuỗi nhà thuốc HKDO được công bố như một bước ngoặt chiến lược. Đây không chỉ là một hệ thống phần mềm quản lý, mà là Nền tảng dữ liệu lớn, vừa tập trung vừa phân tán, được thiết kế chuyên biệt cho nhà thuốc

Điểm nổi bật nhất của HKDO là mô hình liên minh:

777 nhà thuốc tiên phong đã tham gia, hình thành một chuỗi liên kết trên nền tảng dothithongminh1.vn.

Mỗi nhà thuốc vẫn giữ nguyên thương hiệu riêng, khách hàng riêng, duy trì bản sắc và mối quan hệ truyền thống với khách hàng.

Tuy nhiên, tất cả cùng chia sẻ bộ 5 ứng dụng HKDO: Bán thực - Kế toán - Bán online - Gọi xe - Đô thị.

Ảnh Minh họa - Nguồn ảnh: hokinhdoanh.online và hkdo.vn

Với cách làm này, HKDO tạo ra một mạng lưới phân phối và dịch vụ rộng khắp, tận dụng lợi thế phân bố tự nhiên của 50.000 nhà thuốc toàn quốc. Chỉ cần quét “QR code Đặt hàng tại” hoặc gõ tên thuốc trên dothithongminh1.vn, khách hàng có thể đặt hàng từ nhà thuốc gần nhất, tiếp cận nhanh chóng và minh bạch.

Công nghệ hợp cộng - chìa khóa cạnh tranh

Thay vì chỉ đáp ứng “cho có” theo quy định, HKDO đi xa hơn bằng việc hợp cộng toàn diện:

Bán hàng + Kế toán + Gọi xe + Bán online + Đô thị trên cùng một nền tảng.

Quản lý đơn giản, chỉ cần smartphone, không phí nền tảng, không phí quảng cáo.

Chi phí sử dụng trọn bộ 5 app HKDO chỉ khoảng 12.000 đồng/ngày cho 6 người dùng – mức chi phí cực thấp so với thuê ngoài dịch vụ kế toán hay nền tảng bán hàng trực tuyến khác.

Bên cạnh đó, HKDO còn tạo lợi thế rõ rệt ở ba khía cạnh:

Linh hoạt địa phương: Bán gần trong bán kính 4.0 km, giao thuốc trong vài giờ, duy trì lợi thế “gần dân” vốn là sức mạnh của nhà thuốc truyền thống.

Minh bạch pháp lý: Tích hợp hóa đơn điện tử, khai thuế, kê đơn điện tử - giúp nhà thuốc “đi thẳng” vào quỹ đạo tuân thủ mà không lo lắng bị xử phạt.

Sức mạnh mua chung: Khi cùng đặt hàng trên nền tảng, các nhà thuốc HKDO buộc nhà phân phối phải đưa ra chính sách giá và chiết khấu tốt hơn.

Có thể nói, HKDO vừa cắt giảm chi phí, vừa tăng sức cạnh tranh, lại giúp an toàn pháp lý - ba yếu tố quyết định sống còn trong kỷ nguyên mới.

Ảnh Minh họa - Nguồn ảnh: hokinhdoanh.online và hkdo.vn

Sức mạnh liên minh: Từ đơn lẻ đến “vô địch”

Nếu một nhà thuốc đơn lẻ rất khó cạnh tranh với các chuỗi lớn, thì khi liên kết lại, bức tranh hoàn toàn khác.

Với đặc thù phân bố rộng khắp của 50.000 nhà thuốc, chỉ cần một phần đủ lớn gia nhập HKDO, liên minh này sẽ tạo ra một mạng lưới “khổng lồ” tự nhiên, trải đều từ đô thị đến nông thôn.

Đặc biệt, HKDO áp dụng cơ chế giới thiệu – chia sẻ lợi ích:

Nhà thuốc đang dùng HKDO có thể giới thiệu cho các nhà thuốc khác.

Người giới thiệu được chia sẻ 50% giá trị năm đầu tiên từ nhà thuốc mới.

Cách làm đơn giản: chỉ cần nhập số điện thoại của nhà thuốc giới thiệu trong mẫu đăng ký.

Ngoài ra, các nhà thuốc đăng ký trước 01/01/2026 sẽ được khuyến mại đặc biệt: miễn phí 3 ứng dụng (Bán online, Gọi xe, Đô thị) trị giá 6.000 đồng/ngày trong 6 tháng.

Đây không chỉ là một chiến lược marketing, mà là một cách huy động sức mạnh cộng đồng, nơi mỗi nhà thuốc vừa là thành viên, vừa là “đại sứ phát triển” cho chuỗi.

Ra mắt chuỗi nhà thuốc HKDO, 01/10/2025 - Cơ hội phát triển nhà thuốc số

Tại hội nghị ngày 01/10/2025, các chuyên gia sẽ làm rõ sức mạnh của liên minh nhà thuốc số:

Trở thành “Thành viên Chuỗi nhà thuốc HKDO” không chỉ để giữ khách hàng truyền thống, mà còn để mở rộng doanh thu qua kênh online và giao nhanh.

Mỗi nhà thuốc tham gia sẽ nhận hỗ trợ pháp lý, kế toán, kê đơn điện tử ngay từ đầu, tránh nguy cơ bị bỏ lại phía sau khi luật mới có hiệu lực.

Quan trọng hơn, đây là cơ hội để nhà thuốc Việt “tự cứu mình”, thay vì phụ thuộc vào sự bành trướng của các tập đoàn lớn.

Chung tay - Chúng ta mạnh hơn!

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập, sức mạnh của nhà thuốc nhỏ lẻ không còn nằm ở sự đơn lẻ, mà ở khả năng liên kết. Chuỗi nhà thuốc HKDO đã chứng minh: khi có công nghệ làm nền tảng và cộng đồng làm sức mạnh, những đơn vị nhỏ có thể ngang tầm cạnh tranh với bất kỳ chuỗi lớn nào.

Đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là bản lĩnh kinh doanh và sự thích ứng chính sách của doanh nghiệp Việt.

Như khẩu hiệu của chuỗi: “Chung tay - Chúng ta mạnh hơn”, HKDO chính là tấm khiên giúp hàng chục nghìn nhà thuốc nhỏ lẻ vượt qua cơn bão kép, bảo vệ vai trò không thể thay thế của mình trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.