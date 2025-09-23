Citics và VPBank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính và bất động sản số

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Citics Group (Citics) và VPBank vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác mở rộng, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong việc kết hợp sức mạnh tài chính - ngân hàng và công nghệ bất động sản.

VPBank và Citics mở rộng hợp tác, hoàn thiện hệ sinh thái tài chính - bất động sản số

Thỏa thuận này mở ra bước tiến mới trong việc ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ chuỗi dịch vụ bất động sản: định giá, vay thế chấp, xử lý và mua bán tài sản thanh lý, mang lại trải nghiệm minh bạch, liền mạch và đáng tin cậy cho khách hàng.

Trong khuôn khổ hợp tác mới, VPBank và Citics sẽ đưa vào vận hành thêm các dịch vụ then chốt nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính - bất động sản số. Nổi bật trong số này là Citics Homes, nơi các tài sản thuộc danh mục xử lý nợ của VPBank được niêm yết công khai kèm theo thông tin chi tiết và giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và giao dịch. Đồng thời, nền tảng Citics Flow cũng sẽ được triển khai, cho phép hệ thống nội bộ của ngân hàng kết nối trực tiếp với kho dữ liệu bất động sản của Citics, từ đó tự động hóa quy trình định giá, giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Việc mở rộng hợp tác lần này được xây dựng trên nền tảng những thành tựu mà hai bên đã đạt được trong gần một năm qua. Kể từ khi chính thức bắt tay vào tháng 10/2024, VPBank và Citics đã đưa ra thị trường hai giải pháp nổi bật: Citics Value – dịch vụ định giá bất động sản nhanh chóng, chính xác; và Citics Mortgages - dịch vụ vay thế chấp số liền mạch, từ khâu kiểm tra khả năng vay đến giải ngân đều diễn ra trên nền tảng số hóa. Các giải pháp này đã giúp VPBank rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí vận hành, đồng thời tăng cường năng lực quản trị rủi ro nhờ hệ thống dữ liệu cập nhật theo thời gian thực. Với khách hàng, việc tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà trở nên đơn giản, minh bạch và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Kết quả hợp tác đã được khẳng định bằng con số cụ thể: chỉ riêng trong tháng 08/2025, tổng giá trị giải ngân vay mua nhà thông qua Citics Mortgages đã vượt 600 tỷ đồng. Thành tích này không chỉ cho thấy tính hiệu quả của mô hình mà còn phản ánh nhu cầu thực tế từ thị trường về một quy trình vay minh bạch, hiện đại. Trên đà tăng trưởng đó, VPBank và Citics đặt mục tiêu đầy tham vọng là đạt mức giải ngân 1.000 tỷ đồng/tháng vào cuối năm 2025.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức về thanh khoản và niềm tin, sự kết hợp giữa VPBank và Citics mang ý nghĩa quan trọng. Thông qua việc chuẩn hóa và số hóa quy trình, hai bên không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới cho thị trường tài chính - bất động sản. Minh bạch dữ liệu và ứng dụng công nghệ được coi là yếu tố then chốt để khơi thông dòng vốn, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy phục hồi bền vững./.