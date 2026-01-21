Doanh thu PNJ năm 2025 đạt xấp xỉ 35.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, PNJ vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực trong năm 2025 với doanh thu thuần đạt 34.976 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.829 tỷ đồng.

Báo cáo kinh doanh của PNJ cho biết, quý IV/2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.623 tỷ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ), và lợi nhuận sau thuế đạt 1.219 tỷ đồng (tăng 66,8% so với cùng kỳ).

Lũy kế 12 tháng năm 2025, PNJ thu về 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.829 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 33,9% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu đến từ mảng trang sức chiếm 80,6% trong tổng cơ cấu doanh thu năm 2025 (bao gồm 69,6% bán lẻ và 11% bán sỉ). Như vậy, PNJ đã hoàn thành 144,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2025, vượt mức chỉ tiêu kinh doanh năm đăng ký tại Đại hội đồng cổ đông.

Lũy kế 12 tháng năm 2025, PNJ thu về 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần. Ảnh minh hoạ.

Xét về hiệu quả kinh doanh theo từng kênh, trong bối cảnh sức mua biến động do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ PNJ năm 2025 vẫn tăng 11,1% so với cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi: sự phục hồi nhu cầu trong quý IV/2025; hiệu quả vận hành hệ thống 431 cửa hàng bằng việc tập trung nâng cấp sang mô hình cửa hàng diện tích lớn, nâng cao trải nghiệm khách hàng; các chương trình marketing hiệu quả thu hút khách hàng mới và quay lại và chiến lược sản phẩm và danh mục hàng hóa được điều chỉnh linh hoạt theo sự thay đổi thị trường.

Mặc khác, doanh thu trang sức bán sỉ trong 12 tháng năm 2025 tăng 1,7% so với cùng kỳ. Với lợi thế là nhà sản xuất uy tín, vận hành bài bản và tuân thủ chặt chẽ các quy định, PNJ tiếp tục khẳng định được vị thế, duy trì mức độ tin tưởng cao từ khách hàng.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình trong 12 tháng năm 2025 đạt 22,0%, tăng so với mức 17,6% cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ vào sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 69,6%, tăng 11,2 điểm phần trăm so với mức 58,3% trong năm 2024. Đồng thời, giá trị thu hồi trong việc xử lý hàng hóa mua lại tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh giá vàng tăng và PNJ kiểm soát hiệu quả chi phí, ứng phó linh hoạt, tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Không dừng lại ở đó, “cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng” chính là điểm nhấn trong chiến lược chuyển mình của PNJ. Công ty liên tục mở rộng các ngành hàng, ra mắt nhiều bộ sưu tập với hàm lượng sáng tạo ngày càng cao nhằm đáp ứng thị hiếu của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Mỗi sản phẩm đều được gắn với một câu chuyện, thông điệp nhằm tạo sự gần gũi cũng như định hình chất riêng cho từng đối tượng khách hàng.

“Khi phát triển danh mục sản phẩm Lifestyle, chúng tôi nhận thấy năng lực quan trọng nhất là thấu hiểu nhu cầu cũng như sự chuyển biến trong hành vi tiêu dùng của khách hàng. Việc hiểu rõ khách hàng cần gì giúp chúng tôi chia phân khúc nhỏ hơn, có chiến lược sản phẩm và những đề xuất giá trị riêng biệt cho họ” - đại diện PNJ chia sẻ.

Đặc biệt, trong năm qua, PNJ cũng được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước vinh danh, như Jewellery World Awards (JWA), Fortune 500 Đông Nam Á, Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam, Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh hay Công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025 theo bình chọn của Fortune, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cùng thương hiệu PNJ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh “Thương hiệu & Lãnh đạo Trọn đời” tại Vạn Xuân Awards 2025…/.