Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

(TBTCO) - Chiều ngày 13/11, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 27, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Theo đó, với 100% đại biểu tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô.

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội, mục tiêu đầu tư dự án nhằm xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội tạo thành trục kết nối bảo đảm ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất, mở ra không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả khu logistics hiện đại, thông minh, kết hợp thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, kết hợp với sân bay Gia Bình, góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài, tăng cường kết nối của Thủ đô Hà Nội... Địa điểm gồm: Xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh thuộc thành phố Hà Nội và phường Từ Sơn, phường Phù Khê thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: 2025 - 2026. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất. Sơ bộ tổng mức đầu tư gồm 32.970,23 tỷ đồng.

Phương thức thanh toán sơ bộ (vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị dự kiến quỹ đất thanh toán, phương pháp thanh toán sẽ được xác định chính thức khi dự án được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định) gồm 3 khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 723,3 ha.

Khu đất số 1 tại xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 266 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9. Khu đất số 2 tại xã Thuận An, TP. Hà Nội có diện tích khoảng 134 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông. Khu đất số 3 tại xã Phù Đổng, TP. Hà Nội có diện tích khoảng 323,3 ha thuộc Quy hoạch phân khu đô thị khu vực mở rộng phía Đông.

Các đại biểu ấn nút thông qua nghị quyết.

Cũng tại kỳ họp, với đa số đại biểu có mặt tán thành, tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Theo nghị quyết số 10 ngày 25/2/2025 của HĐND TP. Hà Nội, dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 5,6km; điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm cũ), điểm cuối kết nối với phố Vũ Đức Thận (quận Long Biên cũ). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km.

Điểm đầu tuyến là ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng), điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (thuộc phường Long Biên và Bồ Đề). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỷ đồng. UBND TP. Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh phương án phân chia dự án thành phần.

Ngoài ra, HĐND thành phố đã thông qua chủ trương phê duyệt Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Theo tờ trình của UBND thành phố, Hà Nội xác định nâng cấp cảnh quan hai bên bờ sông Tô Lịch mang đậm bản sắc khu vực, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân và thúc đẩy phát triển văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch tại khu vực dự án nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung, góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế về vị trí, quỹ đất khu vực dự án.

Địa điểm thực hiện dự án gồm dọc theo sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt thuộc TP. Hà Nội...

Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ (xác định chính thức khi dự án được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định) khoảng 737.927,6 m2. Thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quý IV/2025 đến quý IV/2028.

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng./.