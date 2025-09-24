Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai chặn đứng vụ nhập lậu thuốc lá qua biên giới

(TBTCO) - Cục Hải quan cho biết, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) phối hợp với Trạm Kiểm dịch thực vật Kim Thành đã phát hiện, thu giữ 1.440 bao thuốc lá điếu thương hiệu Trung Quốc nhập lậu.

Cụ thể, vào khoảng 9h 30 phút, ngày 21/9/2025, tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu cửa khẩu quốc tế đường bộ số II - Kim Thành, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) phối hợp với Trạm Kiểm dịch thực vật Kim Thành đã phát hiện trên phương tiện vận tải BKS 24H-00200, rơ-moóc 24R-01182 có chứa nhiều thùng carton nghi vấn.

Cán bộ hải quan kiểm kê thuốc lá nhập lậu. Ảnh: HQLC

Kiểm tra sơ bộ cho thấy, bên trong có thuốc lá điếu in chữ nước ngoài, không khai báo trong hồ sơ kiểm dịch. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tiến hành kiểm tra và phát hiện số hàng hóa vi phạm gồm: Thuốc lá điếu nhãn hiệu Chunghwa: 88 cây (880 bao); thuốc lá điếu nhãn hiệu Hehua: 56 cây (560 bao); tổng cộng: 1.440 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo cơ quan hải quan, đây là số hàng không khai báo hải quan, vi phạm quy định về vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Cơ quan hải quan đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.