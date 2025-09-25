Hành trình giải mã những con số qua truyện tranh về nghề kế toán

(TBTCO) - Mới đây, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cùng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức buổi ra mắt cuốn truyện tranh “Biệt đội Kế toán - Hành trình giải mã những con số”.

Đây là dự án nghiên cứu khoa học do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tài trợ và đồng tổ chức cùng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Mô hình hợp tác giúp kết nối kinh nghiệm thực tiễn của kiểm toán - kế toán với khung lý thuyết đào tạo của nhà trường, từ đó tạo nên ấn phẩm vừa chính xác về chuyên môn, vừa dễ tiếp cận và dễ áp dụng trong đào tạo, truyền thông lan tỏa và nâng cao nhận thức xã hội về nghề nghiệp.

Dự án được tiến hành từ tháng 8/2023 và được ấp ủ trong khoảng thời gian 02 năm. Với sự nỗ lực bền bỉ và phối hợp chặt chẽ giữa VACPA và Trường Đại học Tôn Đức Thắng, dự án đã được hoàn thành in ấn vào tháng 7/2025 và chính thức ra mắt vào ngày 20/9/2025.

Đây là cột mốc quan trọng, không chỉ minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa Hội nghề nghiệp và nhà trường mà còn khẳng định giá trị thiết thực của việc gắn kết nghiên cứu - đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, mang đến cho cộng đồng một ấn phẩm giàu ý nghĩa chuyên môn và xã hội.

Tác giả PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh và TS Trần Khánh Lâm, là những chuyên gia về tài chính kế toán, việc ra mắt truyện tranh Biệt đội kế toán - Hành trình giải mã những con số là tâm huyết của cả hai với mong muốn góp phần hướng nghiệp một cách gần gũi và dễ hiểu đến các bạn trẻ.

. TS. Trần Khánh Lâm và TS. Lê Thị Mỹ Hạnh – Hai tác giả của truyện tranh “Biệt đội kế toán” chia sẻ tại buổi ra mắt.

Cuốn truyện tranh xoay quanh hành trình “khởi nghiệp” của cô bé Doanh Doanh, từ đó diễn giải các khái niệm và kiến thức “khó nhằn” của nghề kế toán một cách sinh động. Ngoài Doanh Doanh, truyện còn có các nhân vật khác như Ba Lợi, Mẹ Chi, cô Xuất, anh Kho và đặc biệt là nhân vật “huyền bí” trái dâu Trend Berry.

Truyện gồm 5 chương với những cái tên hấp dẫn như: Những con số biết nói, Kho báu bí ẩn trong số, Cuộc chiến cân não giữa những con số, Ma trận số liệu - thoát ra kiểu gì, Vượt ải chứng chỉ vươn ra thế giới. Mỗi chương gồm nhiều phân đoạn ngắn dễ đọc, xen kẽ là những thông tin thú vị liên quan như “Bạn đã biết?”, “Con số biết nói”, “Nhân vật”…

Chia sẻ về cơ duyên thực hiện dự án truyện tranh Biệt đội kế toán - Hành trình giải mã những con số, PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh cho biết, trong quá trình 25 năm tham gia vào lĩnh vực giảng dạy, chị thấm nhuần và đúc kết được khá nhiều kiến thức về nghề kế toán. Theo chị, nghề kế toán cũng giống như bác sĩ tài chính của công ty, chỉ khi nào hiểu tường tận cơ thể của doanh nghiệp mới tìm ra được nguyên nhân để điều trị.

“Nói đến nghề toán là nói đến những số liệu khô khan nên ngay từ đầu nhiều người cảm thấy không muốn gắn bó. Khi giảng dạy, trước những kiến thức mà mình đưa đến, tôi không thấy có sự hào hứng trong mắt các em sinh viên. Từ đó, tôi trăn trở làm sao phải có một cách nào đó truyền cảm hứng hơn để truyền đạt cho các em. Bởi vì ý thức sẽ quyết định hành vi, một khi các em có ý thức, xem đó là nội dung có giá trị thì các em sẽ có sự đam mê, từ đó bản thân sẽ có sự một cách đầy đủ và hào hứng hơn”, PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh chia sẻ.

Cuốn sách ra đời không chỉ là tâm huyết của nhóm tác giả, mà còn là điểm nhấn sinh động trong việc giới thiệu các nghề nghiệp đến với công chúng và bạn trẻ.

Góp phần không nhỏ vào dự án truyện tranh Biệt đội kế toán - Hành trình giải mã những con số là nét vẽ của họa sĩ Linh Rab, tác giả của bộ truyện Cuộc phiêu lưu của Dế Út vừa đoạt giải thưởng Khát vọng Dế Mèn năm 2025. Cùng với đó là sự khéo léo trong bố cục của đạo diễn nội dung Trần Anh Khôi.

Ông Lee White, Tổng Giám đốc Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), nhận định: “Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Họ đang khơi dậy niềm hứng thú mới đối với nghề kế toán, kết nối giới trẻ với những cơ hội tuyệt vời và củng cố nền tảng cho tương lai của ngành nghề này”;

Đồng thời, ông Prafulla Chhajed, Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA), nhấn mạnh: "Sáng kiến này vừa là một công cụ giáo dục bổ ích, vừa là một lời giới thiệu truyền cảm hứng về một lĩnh vực thiết yếu đối với đời sống kinh tế xã hội. CAPA đánh giá cao tầm nhìn và sự cống hiến của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Chúng tôi hy vọng dự án này sẽ thắp lên niềm đam mê trong lòng độc giả trẻ và góp phần hình thành nên thế hệ chuyên gia kế toán tài năng tương lai của Việt Nam”.