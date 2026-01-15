Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

(TBTCO) - Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên toàn quốc sẽ được hỗ trợ pháp lý theo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ tiếp cận thông tin pháp lý cơ bản về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Ảnh tư liệu.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả

Mục tiêu của Chương trình nhằm triển khai kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng tại các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phát triển kinh tế tư nhân; Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ các DNNVV, hộ kinh doanh phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao.

Trong đó, hoàn thiện chính sách, pháp luật để tạo cơ chế hỗ trợ pháp lý đột phá; xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của DNNVV, hộ kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, bám sát nhu cầu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, lấy đối tượng thụ hưởng làm trung tâm, phục vụ hiệu quả nhu cầu pháp lý của DNNVV, hộ kinh doanh.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiểu biết, ý thức, thói quen, văn hóa tuân thủ pháp luật, phát huy tính chủ động của DNNVV, hộ kinh doanh và vai trò của các tổ chức hiệp hội đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh bên cạnh sự đồng hành của cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm, nhận thức của bộ, ngành, địa phương, gắn kết chặt chẽ giữa công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ kinh doanh với các hoạt động quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương, thể hiện vai trò đồng hành của Chính phủ trong quá trình phát triển bền vững của DNNVV, hộ kinh doanh.

100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận thông tin pháp lý cơ bản

Chương trình phấn đấu hoàn thành 100% việc rà soát, đề xuất và hoàn thiện chính sách, thể chế liên quan đến các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ kinh doanh, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ phát triển của đất nước.

Về hoạt động cung cấp thông tin pháp luật: Bảo đảm 100% cơ sở dữ liệu pháp luật được xây dựng, tích hợp trên Cổng Pháp luật quốc gia và Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để DNNVV, hộ kinh doanh được khai thác và sử dụng miễn phí; bảo đảm 100% DNNVV, hộ kinh doanh có khả năng tiếp cận thông tin pháp lý cơ bản về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trong đó tối thiểu 80% tiếp cận qua các nền tảng số; bảo đảm 100% nhu cầu cung cấp thông tin pháp luật của DNNVV, hộ kinh doanh được cung cấp khi có yêu cầu bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Về hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, Chương trình đặt mục tiêu tối thiểu 80% DNNVV, hộ kinh doanh tham gia học tập, khai thác thông tin pháp luật trên các nền tảng trực tuyến, nền tảng số; tối thiểu 90% đối tượng tham gia thụ hưởng hài lòng về chất lượng của các hoạt động.

Về hoạt động tư vấn pháp luật, bảo đảm tối thiểu 80% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thông qua Chương trình được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hai nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đưa ra 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng thúc đẩy thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ kinh doanh; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý DNNVV, hộ kinh doanh; hoàn thiện cơ chế hoạt động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực triển khai công tác hỗ trợ pháp lý.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ kinh doanh gồm: tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin pháp lý; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật.