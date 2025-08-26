(TBTCO) - Sau hơn 2 tháng thực hiện Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 32/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn, chứng từ, tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều cơ sở kinh doanh cho biết vẫn còn bỡ ngỡ, lo lắng, thậm chí lúng túng trong sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Công nghệ, chi phí đầu tư khiến hộ kinh doanh còn băn khoăn

Chia sẻ tại tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp”, do báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thái Trang - tiểu thương có 32 năm kinh doanh tại chợ sỉ An Đông (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, nỗi lo lớn nhất của bà hiện nay không chỉ nằm ở việc làm quen với công nghệ, mà còn là chi phí đầu tư ban đầu. Với ki-ốt chỉ rộng 2m2, phải sắm sửa nhiều thiết bị như laptop, máy in mã vạch, máy in để làm giấy đi đường cho hàng hóa và phải thuê thêm kế toán lương 8 - 9 triệu đồng/tháng là quá sức.

Còn bà Trần Thị Thu Thùy - tiểu thương có 39 năm cũng kinh doanh ở chợ An Đông, chia sẻ rằng rào cản lớn nhất với các tiểu thương lớn tuổi là công nghệ. Bà cho biết, vừa qua có hơn 1.000 hộ mua một phần mềm kế toán giá 1 - 2 triệu đồng nhưng không ai biết dùng, không dám và không đủ chức năng để tự làm. Điều này gây lãng phí lớn trong thời buổi kinh doanh khó khăn.

Hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh không lúng túng trong sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: TL

Nêu quan điểm ở góc độ doanh nghiệp, ông Võ Quang Phúc - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển thương mại Mekong Việt Nam cho biết, mặc dù tiên phong tuân thủ hóa đơn điện tử, song vướng mắc lớn nhất là việc nhiều khách hàng từ chối cung cấp mã số thuế, khiến doanh nghiệp không thể xuất hóa đơn đầu ra hợp lệ, dẫn đến hàng hóa bị tồn đọng trên sổ sách. Chưa kể, việc xuất hóa đơn điện tử doanh nghiệp phải cộng thêm các khoản phí vào sản phẩm, dẫn đến giá bán cao hơn và khó cạnh tranh với những hộ không thực hiện vì họ duy trì được giá bán rẻ hơn.

Trước thông tin khó khăn các hộ kinh doanh nêu, ông Nguyễn Mạnh Tấn - Giám đốc marketing Haravan Việt Nam khẳng định, chi phí, công nghệ không phải là rào cản lớn. Haravan đang phối hợp với cơ quan quản lý để hỗ trợ miễn phí 3 tháng giải pháp quản lý bán hàng có tích hợp hóa đơn điện tử, đồng thời tặng thêm 6 tháng sử dụng khi hộ kinh doanh đăng ký gói dài hạn. Mục tiêu là để tiểu thương thấy lợi ích kép: Vừa tuân thủ pháp luật, vừa quản lý kinh doanh hiệu quả.

Không chỉ riêng Haravan, nhiều doanh nghiệp giải pháp khác như Misa, VNPT, KiotViet…, cũng triển khai nhiều gói hỗ trợ với khá nhiều ưu đãi cho hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thay cho nộp thuế khoán.

Bà Đinh Thị Thúy - Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Misa cho biết, Misa đang đưa ra chính sách hỗ trợ miễn phí cho các hộ kinh doanh gói 300 hóa đơn, miễn phí 6 tháng sử dụng phần mềm kế toán, chữ ký số, bán hàng. Giải pháp hóa đơn điện tử của Misa đáp ứng mọi mức độ người dùng. Hộ kinh doanh đơn giản nhất cũng đều có thể sử dụng, với chi phí là 1.200.000 đồng/năm (100.000 đồng/tháng).

Phần mềm Misa AMIS kế toán hộ kinh doanh của Misa cung cấp đầy đủ các mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo theo quy định về chế độ kế toán, cung cấp mẫu tờ khai thuế và các nghiệp vụ liên quan tới hóa đơn. Toàn bộ dữ liệu được tổng hợp hoàn toàn tự động, giúp các hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đơn giản thủ tục để hộ kinh doanh phát triển bền vững

Chỉ ra điểm nghẽn lớn đang cản trở quá trình hộ kinh doanh chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ông Nguyễn Văn Đức - VCCI Chi nhánh khu vực TP. Hồ Chí Minh cho rằng, hoạt động mua bán trên Facebook, TikTok diễn ra sôi động, nhưng phần lớn chưa có mã số thuế và không kê khai, nộp thuế. Dữ liệu thì sàn biết đơn hàng, ngân hàng biết dòng tiền, đơn vị vận chuyển biết lộ trình, nhưng không ai có bức tranh tổng thể cho cơ quan thuế quản lý. Đây đang là khoảng trống khổng lồ trong công tác quản lý hàng triệu người bán hàng online trên mạng xã hội.

Từ thực tiễn, ông Đức đưa ra đề xuất, cần xây dựng cơ chế tự động cấp mã số thuế ngay khi cá nhân mở gian hàng hoặc liên kết tài khoản ngân hàng để kinh doanh, theo kinh nghiệm của Hàn Quốc. Đồng thời, hóa đơn điện tử chính là sổ sách kế toán. Dữ liệu từ hóa đơn đã đủ minh bạch mà không cần thêm một hệ thống sổ sách phức tạp. Cùng với đó, nên xây dựng một chế độ kế toán tối giản, có thể là phần mềm miễn phí, dành riêng cho hộ kinh doanh siêu nhỏ, nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính hỗ trợ hộ kinh doanh mà vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật.

“Trong vai trò là cơ quan thuế, Thuế TP. Hồ Chí Minh rất mong muốn tiếp tục ghi nhận những khó khăn vướng mắc của tiểu thương, cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp…, để ngành thuế có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, cũng như kế hoạch tuyên truyền về chính sách, kê khai quy trình gần gũi, dễ hiểu hơn” - ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Trước yêu cầu phải chuyển đổi toàn bộ hộ khoán sang kê khai từ năm 2026, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ thiết thực, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ làm việc và ký kết với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để cam kết hỗ trợ miễn phí cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Bên cạnh đó, các giải pháp hỗ trợ toàn diện khác cũng được triển khai đồng bộ.

Đồng thời, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube để hộ kinh doanh nắm được chủ trương, chính sách tuân thủ pháp luật.

Ngoài ra, cán bộ thuế sẽ phối hợp với nhà cung cấp phần mềm đến tận hộ kinh doanh để hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng, kể cả ngoài giờ hành chính nếu cần. Đồng thời, một kênh hỗ trợ kỹ thuật “phản ứng nhanh” cũng sẽ được thiết lập từ các đơn vị cung cấp phần mềm để xử lý sự cố ngay tức thì cho hộ kinh doanh.

“Ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục lắng nghe, ghi nhận các khó khăn để tham gia, đề xuất với cấp trên về việc sửa đổi các quy định, luật thuế theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho hộ kinh doanh. Những nỗ lực này nhằm tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững” - ông Dũng nhấn mạnh./.