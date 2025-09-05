Học viện Tài chính khai giảng năm học mới và ký giao ước thi đua

(TBTCO) - Sáng 5/9, Học viện Tài chính tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 và ký giao ước thi đua, đồng thời tham dự trực tuyến cầu truyền hình Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Phát biểu phát động thi đua tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Học viện nhấn mạnh, tiếp tục truyền thống lịch sử vẻ vang hơn 62 năm xây dựng, phát triển trưởng thành của Học viện Tài chính, bước vào năm học 2025 - 2026, năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I và các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội; các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Đức Việt.

Năm học mới bắt đầu trong bối cảnh cả nước tập trung quán triệt thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong điều kiện hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0.

Lãnh đạo Học viện Tài chính cho rằng: “Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm học 2025-2026 là rất lớn; song nếu chúng ta tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, yêu Học viện; khơi dậy, cổ vũ và phát huy hơn nữa tinh thần chủ động tích cực, năng động, sáng tạo, với sức mạnh ;to lớn của tình đoàn kết toàn học viện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng suốt của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và nhất định thành công”.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, trong bối cảnh đó, Học viện Tài chính đã xác định rõ quan điểm, tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ của năm học 2025 - 2026 1à: Vừa chủ động, sáng tạo, vừa linh hoạt, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”…

Với mục tiêu giữ vững bản lĩnh chính trị tư tưởng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhất sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược phát triển của Học viện Tài chính giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng 2045.

Trên tinh thần đó, Học viện Tài chính phát động phong trào thi đua với quyết tâm cao nhất cho năm học 2025 - 2026 với chủ đề: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo Học viện Tài chính trao giao ước thi đua cho các đơn vị trực thuộc Học viện. Ảnh: Đức Việt.

Trong đó, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nếp sống văn hóa, văn minh, nề nếp, kỷ cương, trách nhiệm trong toàn Học viện và đến từng viên chức và người lao động của Học viện. Nêu cao tinh thần của chủ đề thi đua yêu nước toàn quốc năm 2025, đó là "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Đồng thời, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác của Học viện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của toàn Học viện; phấn đấu thực hiện tốt việc gắn kết giữa công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học với thực tiễn; đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định các đề tài, đề án, chương trình và kế hoạch công tác do Học viện đề ra.

Các đại biểu tham dự tại Học viện Tài chính.

Đảm bảo quy mô đào tạo hợp lý, tập trung nguồn lực vào nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của viên chức, người lao động và chất lượng học tập của sinh viên Học viện, đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nghiên cứu và quản trị; triển khai hệ thống học tập trực tuyến, sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản trị đại học, quản lý đào tạo; từng bước đưa Học viện đạt chuẩn trường đại học thông minh và tiên tiến, hiện đại…/.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, Công đoàn Học viện, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Học viện phát huy hơn nữa trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, tích cực thi đua; chủ động tham gia các hoạt động của Học viện với tinh thần tự giác, trách nhiện và hiệu quả cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2025 - 2026 và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Các đơn vị trực thuộc Học viện Tài chính ký giao ước thi đua năm học mới.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính tham dự trực tuyến cầu truyền hình kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và khai giảng toàn quốc năm học 2025 - 2026.