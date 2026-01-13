Kết thúc năm 2025, tổng tài sản Nam A Bank tiệm cận 420.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Kết thúc năm 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã ck: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%, tổng tài sản tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức thấp 2,15% (1,93% trước CIC); tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 54%.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank. Ảnh tư liệu

Tính đến ngày 31/12/ 2025, tổng tài sản Nam A Bank đạt 418.335 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng và vượt trội so với đầu năm, theo đó chính thức lọt vào top 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Sự tăng trưởng vượt bậc của Nam A Bank trong năm 2025 được thúc đẩy bởi sự cải thiện đồng bộ trên các hoạt động huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và giao dịch tích cực trên thị trường liên ngân hàng và kinh doanh giấy tờ có giá.

Cụ thể, tổng tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 211.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 18,4% so với cuối năm 2024. Về hoạt động tín dụng, Nam A Bank đạt hơn 198.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18,2% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tổng quy mô đầu tư trái phiếu chính phủ và giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 92,1%. Cũng trong năm 2025, tổng giá trị vốn quốc tế mà Nam A Bank huy động xấp xỉ mức 160 triệu USD.

Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 5.254 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 15,6% so với năm 2024. Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời được duy trì ở mức cao, với tỷ lệ NIM đạt 2,6%, ROA đạt 1,3% và ROE ổn định quanh mức 20% nằm trong nhóm dẫn đầu về tỷ lệ sinh lời/vốn chủ sở hữu.

Tổng thu nhập hoạt động của Nam A Bank tăng 27,4% lên 11.534 tỷ đồng, cho thấy sự cải thiện đồng bộ về quy mô, hiệu quả và chất lượng hoạt động. Thu nhập ngoài lãi tăng hơn 1,6 lần cùng kỳ đến từ hiệu quả công tác xử lý, thu hồi các khoản nợ đã được xử lý rủi ro trước đó, song song với việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư và kinh doanh trên thị trường vốn (trong đó riêng mảng mua bán chứng khoán đầu tư đóng góp 235 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần cùng kỳ).

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 588 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối và mua bán giấy tờ có giá đạt 265 tỷ đồng, đóng góp lần lượt 10,6% và 4,8% trong tỷ trọng cơ cấu lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank.

Tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank đã giảm đáng kể xuống còn 2,15% (1,93% trước CIC), trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên hơn 54%. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) giảm từ 44% trong năm 2024 xuống còn 33,2%.

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 20,4%, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) được duy trì trên 11% vượt xa ngưỡng yêu cầu tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục đáp ứng các chuẩn mực quốc tế theo Basel III.

Ngoài ra, ngày 30/12/2025, Nam A Bank vừa hoàn tất thành công đợt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng; toàn bộ lượng trái phiếu đã được phân phối hết cho gần 300 nhà đầu tư.

Được biết, trong quý I/2026, Nam A Bank sẽ tiếp tục triển khai đợt phát hành lô trái phiếu NAB202502 với quy mô 1.000 tỷ đồng, qua đó hoàn tất tổng giá trị chào bán 2.000 tỷ đồng theo kế hoạch đã được phê duyệt.