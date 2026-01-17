Ký hợp đồng cho vay hơn 29.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

(TBTCO) - Chiều 16/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và liên danh 4 ngân hàng nhà nước đã ký kết hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II trị giá 29.568 tỷ đồng.

Liên danh 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank; trong đó Vietcombank giữ vai trò là ngân hàng đầu mối.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất 1.500MW với 2 tổ máy, mỗi tổ 750MW, áp dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp, được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Dự án được giao EVN làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Dự án được chia làm 2 dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 - Nhà máy điện, có tổng mức đầu tư là 40.123,455 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG: Có tổng mức đầu tư dự tính 11.800 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có mục tiêu: Đầu tư xây dựng một nhà máy phát điện với quy mô công suất khoảng 1.500MW, bao gồm các tổ máy phát điện bằng tua-bin khí chu trình hỗn hợp, các hệ thống phụ trợ của các tổ máy phát điện như hệ thống cung cấp và xử lý nước, xử lý nước thải, hệ thống điện, đo lường điều khiển đồng bộ.

Để triển khai Dự án, chủ đầu tư là EVN đã triển khai đồng thời rất nhiều công việc, trong đó có công tác chuẩn bị nguồn vốn. Tổng số tiền vay cho Dự án thành phần 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là 29.568 tỷ đồng. Với kinh nghiệm và vị thế chủ lực trong tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia, 4 ngân hàng trong liên danh đã phối hợp thu xếp nguồn vốn cho Dự án theo đúng quy định, bảo đảm tính đồng bộ, thận trọng và hiệu quả; tạo nền tảng, điều kiện cần thiết để EVN chủ động triển khai dự án đúng tiến độ và kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Nguồn vốn tín dụng được thu xếp kịp thời chính là động lực quan trọng giúp dự án hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Dự án nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết, bước ký hợp đồng cho vay từ 4 ngân hàng tài trợ là rất quan trọng để triển khai dự án. Ngoài Nhà máy Quảng Trạch II, trong thời gian tới EVN cũng sẽ triển khai xây dựng Nhà máy điện Quảng Trạch III với quy mô 1.500MW và Dự án nhiệt điện Quảng Trị 1.320MW cũng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây đều là các dự án lớn nằm trong danh mục quan trọng ưu tiên đã được Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ./.