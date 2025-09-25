“Kỷ nguyên mới, sức bật mới” của thị trường tài chính Việt Nam

(TBTCO) - Từ chứng khoán lập kỷ lục, khung pháp lý tài sản mã hóa đến những chính sách tháo gỡ cho bất động sản, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành nhấn mạnh các động lực mới đang hội tụ, mở ra cơ hội lớn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần thứ ba tổ chức tại Hà Nội, sáng ngày 25/9, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn, nhấn mạnh, kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều đột phá về thể chế và kỳ vọng tăng trưởng cao, tạo nền tảng để thị trường tài chính, bất động sản và các lớp tài sản mới phát triển bền vững.

Theo Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, bối cảnh toàn cầu vẫn đang đối diện với những biến động khó lường. Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức mới, chưa từng có tiền lệ. Cuộc chiến thuế quan căng thẳng kéo dài; xung đột quân sự, bất ổn địa chính trị diễn ra nhiều năm chưa có hồi kết… đã ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng, lạm phát, môi trường đầu tư, kinh doanh toàn cầu cũng như các kênh đầu tư, các lớp tài sản.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư. Ảnh: Chí Cường

“Mới đây, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới của năm 2025 còn 2,3%, giảm mạnh từ mức 2,8% của năm 2024. Nguyên nhân là do tăng trưởng thương mại toàn cầu yếu đi và căng thẳng địa chính trị kéo dài. Trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng toàn cầu yếu đi, hai năm gần đây, nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã đảo chiều chính sách tiền tệ từ thắt chặt sang nới lỏng. Sự xoay trục chính sách tiền tệ này đã tác động mạnh mẽ đến giá hàng hóa và dòng vốn đầu cơ”, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành cho hay.

Tại Việt Nam, năm 2025 đánh dấu sự bắt đầu của Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nền kinh tế đang chuyển mình sâu sắc với 7 nghị quyết chiến lược mà Đảng và Chính phủ đang triển khai, bao gồm các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, pháp luật, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo, y tế.

Cũng theo ông Hoành, từ đầu năm đến nay, kinh tế trong nước tăng trưởng tích cực, lạm phát được kiểm soát tốt, lãi suất và tỷ giá ổn định, giải ngân đầu tư công có bước chuyển biến tích tích cực, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng khá mạnh… Đặc biệt, những đột phá về thể chế, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy mang lại rất nhiều kỳ vọng cho người dân, doanh nghiệp. Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới. Cả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đều được điều hành theo hướng linh hoạt, mở rộng có trọng tâm, trọng điểm nhằm hỗ trợ tăng trưởng...

Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần thứ ba tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 25/9. Ảnh: Đức Thanh

Trong chặng đường bước vào kỷ nguyên mới, thị trường tài chính sẽ không chỉ là nơi huy động và phân bổ vốn, mà còn là động lực chính cho sự phát triển.

Theo Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành, việc đa dạng các sản phẩm đầu tư mới sẽ giúp thị trường tài chính Việt Nam vươn lên tầm cao mới, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, thị trường tài chính Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt. Thị trường chứng khoán phá vỡ mọi mốc kỷ lục, VN-Index vượt 1.700 điểm và thị trường đang đứng trước ngưỡng cửa nâng hạng. Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có hiệu lực thi hành, mở đường cho các lớp tài sản mới ở Việt Nam. Hàng loạt chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản thời gian qua đồng thời với chính sách thắt chặt đầu cơ tới đây đang tạo bước đệm cho thị trường bất động sản chuyển từ đầu cơ sang mô hình phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả hơn… Đặc biệt, Chính phủ đang tích cực gỡ vướng cho gần 3.000 dự án gặp khó khăn pháp lý.

Diễn đàn năm nay chọn chủ đề “Kỷ nguyên mới, sức bật mới”, tập trung thảo luận các động lực tăng trưởng kinh tế, thị trường chứng khoán, cơ hội từ tài sản mã hóa và giải pháp phát triển thị trường bất động sản. “Diễn đàn không chỉ mang đến góc nhìn chiến lược, mà còn là cơ hội để các nhà đầu tư xác định cách phân bổ danh mục hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận trong giai đoạn tới”, ông Hoành cũng nhấn mạnh.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu, Ban Tổ chức cũng sẽ công bố kết quả vinh danh “Vì sự nghiệp phát triển dịch vụ tài chính” và “Sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu biểu 2025”, do Hội đồng Bình chọn độc lập xét chọn với mong muốn hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm những cố vấn tài chính bài bản, chuyên nghiệp và có thêm thông tin và tiêu chí để lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ môi giới tài chính, đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng đầu tư minh bạch, bài bản, chuyên nghiệp.