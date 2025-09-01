Kỹ thuật viên bảo quản tâm huyết với ngành Dự trữ

(TBTCO) - Cần trọng, sáng tạo, say mê nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, gìn giữ, đảm bảo an toàn các kho hàng - đó là bí quyết để chị Lê Thị Nhung, kỹ thuật viên bảo quản, Điểm kho Đồng Tâm, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành một điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua của ngành Dự trữ Nhà nước.

Bước vào ngành Dự trữ Nhà nước với tấm bằng Kỹ sư bảo quản và chế biến nông sản, qua quá trình học hỏi, cống hiến, chị Lê Thị Nhung được lãnh đạo tin tưởng, giao trọng trách Trưởng bộ phận Kỹ thuật bảo quản, Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Thiệu, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa (nay là kỹ thuật viên bảo quản, Điểm kho Đồng Tâm, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII).

Đây là bộ phận giúp lãnh đạo đơn vị tô chức quản lý chất lượng, quản lý công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia, triển khai các biện pháp kỹ thuật và công nghệ mới để bảo đảm an toàn chất lượng hàng dự trữ quốc gia.

Chị Lê Thị Nhung báo cáo tại Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Dự trữ Nhà nước lần thứ VI. Ảnh: Đức Minh

Là kỹ thuật viên bảo quản, chị luôn giữ được ngọn lửa tâm huyết với nghề, nghiên cứu, tìm tòi, sử dụng các nghiệp vụ bảo quản khoa học nhằm giữ gìn hàng hóa dự trữ quốc gia đảm bảo an toàn về số lượng cũng như chất lượng.

Trong quá trình công tác, chị Nhung nhận thấy, hệ thống kho tàng đã được xây dựng từ lâu theo phương thức bảo quản thoáng, đến nay đã lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Máy móc, và các trang thiết bị đặc thù phục vụ cho công tác nhập, xuất và bảo quản đã được trang cấp tương đối đầy đủ nhưng vẫn còn thiếu nhiều; chất lượng đội ngũ thủ kho không đồng đều đã ảnh hưởng đến việc sử dụng máy móc, trang thiết bị được trang cấp, việc tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong công tác bảo quản hàng hóa.

Chính vì vậy, qua quá trình trực tiếp tiến hành kiểm tra, lấy mẫu và giám sát nhập, xuất và bảo quản hàng dự trữ quôc gia, chị Nhung luôn trăn trở, tìm tòi nghiên cứu tài liệu áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn tham gia nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để không ngừng nâng cao hiệu quả bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Căn cứ các quy định chung của Nhà nước, của Bộ và của ngành về công tác bảo quản hàng dự trữ quôc gia, chị Nhung đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia do đơn vị quản lý.

Chị đã tổ chức tốt công tác kiểm nghiệm, phân tích, xử lý các số liệu điều tra chọn mẫu, quản lý tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng dự trữ quốc gia trước khi nhập, xuất kho và quá trình hàng hóa lưu kho theo quy định. Không gây phiền hà, sách nhiễu khách hàng đến giao dịch tại đơn vị. Bên cạnh đó, chị cũng làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia của từng ngăn (lô) kho của từng vùng kho thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Chị Nhung cũng thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ bảo quản cho kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho thực hiện công tác bảo quản của đơn vị theo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Đồng thời tích cực tuyên truyền phố biển các quy định pháp luật về công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Chị Lê Thị Nhung (thứ 2, bên trái) được vinh danh tại Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Dự trữ Nhà nước lần thứ VI. Ảnh: Đức Minh

Chị Nhung luộn tìm tòi phát huy sáng kiến để nâng cao hiệu quả trong công tác, nhiều sáng kiến không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác bảo quản tại đơn vị mà phủ sóng ra toàn ngành Dự trữ Nhà nước. Các sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn công tác bảo quản, xuất, nhập hàng dự trữ quốc gia mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Tiêu biểu như sáng kiến: Thiết kế 2 cầu thép di động đa năng; Cải tiến băng tải để điều chỉnh cao độ của mặt băng cho phù hợp với điều kiện thực tế kho; Bảo quản mẫu đối chứng bằng phương pháp hút chân không; Chế tạo dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra chất lượng khí N2 trong quá trình giao nhận; Gia công khay xúc mẫu thóc, gạo, ...

Từ kết quả rèn luyện và phấn đấu trong nhiều năm qua, chị Nhung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Ngành Tài chính, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong năm 2025 chị được xét đề nghị khen thưởng Thủ tướng Chính phủ.

Những kết quả đó là cả quá trình phấn đấu, cả chặng đường nỗ lực không ngừng, nắm chắc về nghiệp vụ, học hỏi thêm kinh nghiệm, các cách làm hay từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc sao cho hợp lý của chị.