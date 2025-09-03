Tinh gọn bộ máy - tập trung nguồn lực cho phát triển đất nước

(TBTCO) - Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và chuyển đổi số toàn diện, tinh gọn bộ máy không chỉ là nhiệm vụ tổ chức lại hệ thống công quyền mà còn là giải pháp chiến lược để giải phóng nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững.

Đổi mới tổ chức bộ máy - từ quyết tâm chính trị đến hành động thực tiễn

Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước xác định xuyên suốt trong nhiều nhiệm kỳ qua. Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XII, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Văn kiện Đại hội XIII đều nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy nhằm giảm đầu mối, loại bỏ chồng chéo, tối ưu hóa chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính.

Thực hiện định hướng đó, nhiều bộ, ngành trung ương đã thực hiện rà soát, tái cơ cấu tổ chức theo nguyên tắc “một việc - một cơ quan chủ trì”, giảm cấp trung gian và tinh giản biên chế, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số. Chính phủ hiện nay gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 đầu mối so với trước, cùng với việc giảm mạnh các tổng cục, cục, chi cục, vụ và đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng biên chế công chức, viên chức ở trung ương đã giảm hơn 22.000 người, tương đương 20%.

Ảnh tư liệu.

Song song với tinh giản, nhiều địa phương đã chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền theo hướng 2 cấp: cấp tỉnh và cấp xã, bỏ cấp huyện ở nơi đủ điều kiện. Theo thống kê, số xã, phường giảm từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị (giảm 67%), tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho mô hình này.

Riêng Bộ Tài chính sau khi hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giảm 46,2% đầu mối. Các đơn vị lớn như Thuế, Hải quan, Kho bạc, Thống kê, Bảo hiểm xã hội..., đều được tổ chức lại theo mô hình cấp cục, khu vực liên huyện hoặc cấp tỉnh, nhưng vẫn đảm bảo thông suốt hoạt động quản lý tài chính - ngân sách quốc gia. Bộ cũng tiếp nhận chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước với 18 tập đoàn, tổng công ty, thể hiện vai trò trung tâm trong quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia.

Tạo đột phá phát triển

Tinh gọn bộ máy không đơn thuần là việc cắt giảm đầu mối, tinh giản biên chế một cách cơ học, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính nhà nước. Quan trọng hơn, tinh gọn bộ máy chính là cách thức để giải phóng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc gia, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Dù chưa có đủ thời gian để đánh giá toàn diện, nhưng thực tiễn đã cho thấy những chuyển biến tích cực ban đầu. Bộ máy hành chính vận hành gọn nhẹ, rõ ràng hơn, đang từng bước chuyển từ thụ động sang chủ động, từ hành chính hóa sang phục vụ, từ cồng kềnh sang tinh thông.

Có thể thấy, một trong những lợi ích căn bản và quan trọng nhất của việc tinh gọn bộ máy là góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. Khi bộ máy được tổ chức lại theo hướng giảm đầu mối trung gian, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan, việc điều hành và phối hợp sẽ trở nên linh hoạt, nhanh nhạy và hiệu quả hơn.

Tinh gọn bộ máy không phải là “cắt cho gọn", mà là “sắp cho đúng" Tinh gọn bộ máy không phải là mục tiêu tự thân, cũng không phải là phép cộng trừ cơ học về tổ chức hay nhân sự. Cốt lõi của tinh gọn là tái cấu trúc để tăng hiệu quả, rõ trách nhiệm, sử dụng tối ưu nguồn lực. Tức là “giảm để mạnh”, “ít để chất”, không phải “cắt cho gọn” mà là “sắp cho đúng”. Đó là lý do vì sao cùng với việc giảm biên chế, Nhà nước phải đồng thời cải cách quy trình làm việc, chuyển đổi số, hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tinh gọn bộ máy, xét cho cùng, là bước đi khôn ngoan để đầu tư vào hiệu quả, vào con người và vào tương lai.

Tinh gọn bộ máy sẽ tiết kiệm ngân sách, tăng nguồn lực cho phát triển. Không thể phủ nhận, bộ máy hành chính cồng kềnh tiêu tốn phần lớn ngân sách nhà nước - ước tính lên tới 70% chi thường xuyên. Tinh gọn bộ máy không chỉ giảm chi phí vận hành như lương, phụ cấp, văn phòng phẩm, mà còn giúp tái cơ cấu lại nguồn lực, dành phần ngân sách tiết kiệm được để đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và phát triển hạ tầng. Đây là bước đi phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, đồng thời đảm bảo cân đối tài chính quốc gia trong trung và dài hạn.

Tinh gọn bộ máy gắn liền với tinh giản biên chế không phải để giảm người một cách máy móc, mà là cơ hội để sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ. Việc chuyển từ tư duy “biên chế là suốt đời” sang “biên chế theo hiệu quả công việc” buộc mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng rèn luyện năng lực, đạo đức và thái độ phục vụ.

Đồng thời, tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế: Trong kỷ nguyên số, một bộ máy hành chính gọn nhẹ, linh hoạt là điều kiện tiên quyết để triển khai chính phủ số, chính quyền số và kinh tế số. Cơ cấu tổ chức tinh giản, quy trình xử lý công việc được số hóa giúp tăng tốc độ cung cấp dịch vụ công, nâng cao hiệu quả liên thông dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính. Khi Việt Nam đang hội nhập sâu với thế giới, đặc biệt là qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, một nền hành chính hiện đại, thông suốt sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Hơn thế nữa, người dân và doanh nghiệp chính là những đối tượng được thụ hưởng trực tiếp từ quá trình tinh gọn bộ máy. Khi thủ tục hành chính được đơn giản hóa, giải quyết nhanh chóng, minh bạch và có trách nhiệm, niềm tin của xã hội đối với chính quyền sẽ được củng cố. Đây chính là giá trị cốt lõi, bởi niềm tin của nhân dân là nền tảng cho sự ổn định chính trị, an toàn xã hội và phát triển quốc gia bền vững.

Từ việc tổ chức lại bộ máy, tinh gọn chính quyền, cơ cấu lại đơn vị hành chính đến xây dựng cơ chế đánh giá, đã mở đường cho một nền hành chính công hiện đại, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Như vậy, tinh gọn bộ máy - tập trung nguồn lực cho phát triển đất nước là nhiệm vụ chiến lược. Đây là một tiến trình đầy thách thức, đụng chạm đến lợi ích của nhiều bên, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận xã hội mạnh mẽ. Trong đó, điều kiện tiên quyết để thành công là đặt lợi ích người dân làm trung tâm, tổ chức lại bộ máy theo hướng phục vụ, kiến tạo, liêm chính và hành động. Chỉ khi ấy, tiềm năng của đất nước mới được chuyển hóa thành động lực thực sự, đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu.