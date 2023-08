(TBTCO) - Ngày 7/8, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm một số ngân hàng Mỹ, đồng thời cảnh báo đang đánh giá lại tình trạng của một số ngân hàng lớn nhất nước này.

Logo của hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's.

Moody's đã hạ một bậc tín nhiệm đối với 10 ngân hàng Mỹ và đưa một số ngân hàng lớn khác vào diện xem xét hạ tín nhiệm. Trong số các ngân hàng bị hạ bậc tín nhiệm có M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank và Tập đoàn tài chính BOK, trong khi các ngân hàng bị đưa vào diện xem xét hạ tín nhiệm là BNY Mellon, US Bancorp, State Street và Truist Financial.

Moody's cũng đã thay đổi triển vọng từ ổn định xuống tiêu cực đối với một số ngân hàng, trong đó có Capital One, Citizens Financial và Fifth Third Bancorp. Tổng cộng, Moody's đã điều chỉnh đánh giá đối với 27 ngân hàng.

Moody's cho rằng kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng trong quý II vừa qua cho thấy việc áp lực lợi nhuận ngày càng tăng sẽ làm giảm khả năng tạo vốn nội bộ của họ. Điều này xảy ra khi có nguy cơ suy thoái nhẹ và các ngân hàng có thể đối mặt với những rủi ro lớn hơn từ lãi suất và việc quản lý tài sản, nợ của mình.

Sự sụp đổ của các ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank hồi đầu năm nay đã gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin trong lĩnh vực ngân hàng Mỹ, dẫn đến việc rút tiền gửi tại một loạt các ngân hàng khu vực dù chính quyền đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp để củng cố niềm tin./.