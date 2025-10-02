(TBTCO) - Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Việt Nam cần quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, không chỉ theo chiều rộng mà cả chiều sâu, phát triển dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Ngày 2/10, Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 (VNEF 2025) đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, do Vụ Kinh tế Tổng hợp, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt aNam/VnEconomy phối hợp tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì diễn đàn.

Mô hình kinh tế mới là mệnh lệnh của thời đại

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Việt Nam đã bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2008 và dự kiến đạt nhóm thu nhập trung bình cao vào cuối năm nay. Quy mô GDP năm 2025 ước đứng thứ tư ASEAN, trong nhóm 20 quốc gia có thương mại lớn nhất toàn cầu. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận, tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dưới mức tiềm năng và tốc độ có xu hướng giảm dần. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam còn bất cập và dần tới hạn.

Từ thực tiễn này, ông nhấn mạnh để thực hiện hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, đặt ra yêu cầu cấp bách phải xây dựng mô hình tăng trưởng mới, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khai mở những mô hình kinh tế mới; phát huy tối đa tiềm lực các khu vực, các ngành, các không gian kinh tế, chú trọng cả phía cung và phía cầu của nền kinh tế.

“Đây là thời điểm đất nước rất cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để cùng nhau kiến tạo một mô hình tăng trưởng mới, đưa Việt Nam bứt phá, đạt tăng trưởng hai con số, hiện thực hóa khát vọng dân tộc vào năm 2030 và năm 2045”, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nêu rõ sau 39 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của mục tiêu lớn là trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Việt Nam cần quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, không chỉ theo chiều rộng mà cả chiều sâu, phát triển dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại Diễn đàn.

Mô hình kinh tế mới không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là yêu cầu của thực tiễn và mệnh lệnh của thời đại. Mục tiêu là tạo ra động lực tăng trưởng mới, xây dựng từng tế bào kinh tế năng động, có sức chống chịu cao, phát triển bền vững trước biến động kinh tế, chính trị toàn cầu.

Thời gian vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết hết sức quan trọng, tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển. Những Nghị quyết này là kim chỉ nam để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh, độc lập, tự chủ, kiến tạo, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Giải pháp đột phá tạo sức bật phát triển kinh tế Việt Nam

Để đạt được mục tiêu này, theo Phó Thủ tướng, chúng ta phải làm chủ được nguồn nguyên liệu, làm chủ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng mở rộng thị trường, đặc biệt tham gia bền chặt vào chuỗi giá trị toàn cầu, tiến tới mô hình quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tiềm năng nguồn lực trong nước. Việc chủ động hội nhập, phát huy nội lực, vị thế và giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu để gia tăng sức mạnh cho nền kinh tế Việt Nam là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Hoan nghênh Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam năm nay với chủ đề "Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu", Phó Thủ tướng mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến góp ý quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước, quốc tế và các nhà quản lý một cách thẳng thắn, khách quan, trí tuệ để góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp của Nhà nước một cách hiệu quả.

Toàn cảnh Diễn đàn

Với mục đích góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo chủ trương, định hướng của Đảng, các kế hoạch, chương trình hành động, nghị quyết của Chính phủ, Diễn đàn VNEF 2025 năm nay tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: bối cảnh kinh tế mới và những yêu cầu cấp bách đặt ra; đổi mới mô hình tăng trưởng xuất khẩu và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; tăng cường nội lực và phát huy mối liên kết giữa các khu vực kinh tế và giữa các cộng đồng doanh nghiệp.

Tại 3 phiên chính của Diễn đàn, các diễn giả tham luận, thảo luận về các nội dung: "Các mô hình kinh tế mới và giải pháp đột phá tạo sức bật phát triển kinh tế Việt Nam: Tiếp cận từ tăng cường nội lực và nâng cao sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu"; "Thổi bùng khát vọng vươn mình: Làm cách nào Việt Nam có thể chuyển đổi được mô hình tăng trưởng xuất khẩu theo hướng tăng vị thế và tăng giá trị trong các chuỗi cung ứng” ; Ngành kinh tế/lĩnh vực nào có khả năng cải thiện và nâng cao vị thế, giá trị trong các chuỗi cung ứng? Các mô hình kinh tế có vai trò như thế nào trong việc tạo sức bật tăng trưởng, nâng cao nội lực, tăng vị thế và giá trị cho Việt Nam?....