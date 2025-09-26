Prudential Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru - Đầu tư vững tiến

(TBTCO) - Prudential Việt Nam vừa chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru - Đầu tư vững tiến mang đến cho các gia đình Việt giải pháp tài chính tối ưu, giúp bạn có cơ hội gia tăng tài sản một cách có trách nhiệm, bảo vệ tài chính vững chắc trước các rủi ro cuộc sống. Đặc biệt đến thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, một sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có tính năng hỗ trợ khách hàng thực hiện đặc quyền chuyển giao giá trị thịnh vượng của hợp đồng cho thế hệ kế tiếp.

Pru - Đầu tư vững tiến mang đến cho các gia đình Việt giải pháp tài chính tối ưu. Ảnh: T.L

“Sản phẩm mới này là một trong những bước đi đầu tiên hiện thực hóa sứ mệnh mới của Prudential Việt Nam: Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt. Với Pru - Đầu tư vững tiến chúng tôi mong muốn mang lại cho khách hàng không chỉ sự bảo vệ và an tâm ở hiện tại, mà còn một di sản tài chính bền vững để thế hệ sau có thể tiếp nối và phát triển” - ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ.

Là sản phẩm chủ đạo tiếp theo ra mắt trong năm 2025, Pru - Đầu tư vững tiến không chỉ đáp ứng những thay đổi của Luật, sản phẩm còn tập trung vào nhu cầu và quyền lợi của khách hàng hiện nay.

Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng đồng thời ba nhu cầu quan trọng của khách hàng ngày nay với 4 giá trị cốt lõi:

Đầu tư có trách nhiệm và đáng tin cậy: Tùy khẩu vị rủi ro, khách hàng có thể chọn đầu tư thông qua 7 Quỹ PRUlink được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments, hiện là một trong những công ty quản lý quỹ có tổng tài sản đang quản lý lớn nhất thị trường Việt Nam, với đội ngũ các chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp và chuyên môn cao.

Cơ hội gia tăng tích lũy tài sản hiệu quả: Sản phẩm có cơ chế thưởng kép hấp dẫn ngay từ năm hợp đồng thứ 10, trong đó đặc biệt khoản thưởng tăng trưởng lên đến 300% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên, giúp khách hàng gia tăng tiềm năng đầu tư.

Bảo vệ trọn vẹn: Quyền lợi bảo hiểm lên tới 110% số tiền bảo hiểm cộng với giá trị tài khoản hợp đồng, đồng thời có thể chủ động tăng số tiền bảo hiểm không cần thẩm định sức khỏe vào các cột mốc quan trọng của cuộc đời, giúp gia đình luôn an tâm trước rủi ro cuộc sống không lường trước.

Đặc quyền chuyển giao giá trị tích lũy: Với Pru - Đầu tư vững tiến, bên mua bảo hiểm có quyền chuyển giao quyền kế thừa là toàn bộ giá trị tích lũy thông qua quyền tham gia hợp đồng bảo hiểm mới có người được bảo hiểm mới mà không phải áp dụng lại thời hạn đóng phí bắt buộc, đồng thời không áp dụng toàn bộ phí ban đầu.

Được biết, tính đến hết tháng 12/2024, Prudential có số vốn điều lệ 7.698 tỷ đồng và kinh doanh tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phục vụ hàng triệu khách hàng Việt Nam. Công ty hiện đang vận hành một mạng lưới phân phối, văn phòng rộng khắp với hơn 250 văn phòng và trung tâm chăm sóc khách hàng trên toàn quốc, cũng như thiết lập quan hệ hợp tác với 7 đối tác ngân hàng./.