Thị trường chứng khoán rộng cửa đón dòng vốn ngoại

(TBTCO) - Việc chính thức được FTSE Russell nâng hạng đánh dấu bước ngoặt lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam sau 25 năm phát triển. Cánh cửa thu hút dòng vốn quốc tế đã mở, nhưng để tận dụng hiệu quả cơ hội này, thị trường cần nhiều giải pháp chiến lược, đồng bộ.

Đa dạng hàng hóa, nâng cao chất lượng

Chia sẻ tại một sự kiện mới đây, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhấn mạnh, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển 25 năm qua.

Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, sau khi có kết quả công bố nâng hạng, rất nhiều nhà đầu tư là các quỹ thụ động lẫn chủ động đã đến tìm hiểu, dù trước đây chưa từng quan tâm đến Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam lọt vào "tầm ngắm" của nhiều nhà đầu tư đang quản lý nguồn vốn lớn lên tới hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

“Sau nâng hạng, cơ quan quản lý và tất cả thành viên thị trường còn rất nhiều việc cần triển khai để thị trường chứng khoán đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển kinh tế đất nước. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục có những giải pháp để đa dạng hàng hóa, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán” - ông Bùi Hoàng Hải nói.

Thị trường chứng khoán Việt Nam lọt vào "tầm ngắm" của nhiều nhà đầu tư đang quản lý nguồn vốn lớn. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBCKNN bày tỏ tin tưởng, bước sang giai đoạn mới với vị thế “thị trường mới nổi”, có đủ cơ sở để tin tưởng rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch và bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và thịnh vượng của đất nước.

Đánh giá về triển vọng thị trường, các chuyên gia kỳ vọng, "làn sóng" phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) diễn ra trong thời gian gần đây sẽ tiếp tục được thúc đẩy, giúp đa dạng hàng hóa và cải thiện chất lượng thị trường. Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, có 2 động lực chính để tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đó là các chính sách hỗ trợ và sự chủ động từ doanh nghiệp.

Gia tăng nguồn lực huy động từ thị trường chứng khoán và thị trường tài chính Các chuyên gia cho rằng, về cơ cấu, thị trường vốn Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại. Do đó, các doanh nghiệp cần gia tăng phát hành cổ phiếu và trái phiếu để huy động được nguồn vốn cho đầu tư trung hạn và dài hạn. Hơn nữa, Việt Nam đang hướng tới thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tiếp theo, nên càng cần phải gia tăng nguồn lực huy động từ thị trường chứng khoán và thị trường tài chính.

Về chính sách, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP được coi là bước tiến quan trọng khi rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn từ 90 ngày xuống còn 30 ngày, cho phép xử lý hồ sơ IPO và niêm yết song song, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tăng yêu cầu minh bạch thông tin. Theo đó, giúp doanh nghiệp rút ngắn “hành trình lên sàn”, giảm chi phí, tiếp cận vốn nhanh hơn và tạo động lực thực chất để nhiều doanh nghiệp niêm yết.

Song song với đó, cần thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đa ngành nghề tham gia thị trường. Khi nguồn hàng hóa đa dạng và chất lượng hơn, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đủ sức hấp dẫn dòng vốn ngoại dài hạn.

Xu hướng mua ròng sẽ dần quay trở lại

TS. Trần Thăng Long - Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, cần khuyến khích doanh nghiệp niêm yết mới, đặc biệt là những doanh nghiệp chất lượng, đa dạng ngành nghề.

“Thị trường muốn phát triển bền vững, cần thêm những doanh nghiệp lớn thuộc nhiều nhóm ngành, như tiêu dùng, công nghệ thông tin, logistics, các ngành liên quan đến sản xuất công nghiệp… Từ đó, mới có thể thu hút được luồng đầu tư dài hạn từ các nhà đầu tư nước ngoài và tăng quy mô của nhà đầu tư trong nước” - ông Long chỉ rõ.

Chuyên gia đến từ BSC cũng nhấn mạnh, phải đề cao những chương trình giáo dục tài chính cũng như phổ biến kiến thức liên quan cho các nhà đầu tư, để họ tập trung tài sản vào những kênh đầu tư trung hạn và dài hạn, vừa giúp hạn chế rủi ro, giảm nguy cơ lừa đảo tài chính, vừa tạo vòng quay tốt cho nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển kinh tế.

Ngoài ra, TS. Trần Thăng Long phân tích thêm, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi, những qũy chuyên đầu tư vào thị trường cận biên cũng sẽ có động thái nhất định trong việc tái cơ cấu danh mục.

"Tôi đánh giá, từ bây giờ tới khoảng một năm rưỡi hoặc hai năm nữa, chúng ta sẽ thấy xu hướng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài dần dần quay trở lại, khi mặt bằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm dần" - TS. Trần Thăng Long nhận định.

Theo TS. Long, với quy định của FTSE, Việt Nam có một năm trước khi chính thức nâng hạng, sau đó là thời gian để chuyển đổi. Đây cũng chính là khoảng thời gian để tất cả thành viên thị trường có sự chuẩn bị cho việc chính thức bước vào một không gian mới hơn, lớn hơn, cơ hội phát triển rộng mở hơn.

"Chính phủ cũng đưa ra những đề án liên quan mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 hay các đề án tái cơ cấu nhà đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các nhà đầu tư ở Việt Nam... Chính vì vậy, các thành viên trên thị trường cần phải có những bước chuẩn bị cho một thị trường chuyên nghiệp hơn trong thời gian sắp tới" - TS. Trần Thăng Long nhấn mạnh.