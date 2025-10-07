Thuế tỉnh Thái Nguyên không để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả cho người nộp thuế

(TBTCO) - Trong 3 tháng cuối năm, bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục kiểm soát tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả cho người nộp thuế.

Công chức thuế kiểm soát tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả cho người nộp thuế. Ảnh: TL

Báo cáo tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác thuế tháng 10 năm 2025 của Thuế tỉnh Thái Nguyên cho thấy, lũy kế 9 tháng, đơn vị thu ngân sách nhà nước bằng 75% dự toán pháp lệnh, bằng 64% dự toán năm tỉnh giao và bằng 136% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Thái Nguyên, nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, số thu bằng 65% dự toán pháp lệnh, bằng 63% dự toán năm tỉnh giao và bằng 114% so với cùng kỳ năm trước; loại trừ tiền sử dụng đất, sổ xố, thuế tối thiểu toàn cầu, số thu bằng 79% dự toán pháp lệnh, bằng 76% dự toán tỉnh giao và bằng 114% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với số một số chỉ tiêu chính, có 4/7 chỉ tiêu có số thu bằng 75% đến 112% dự toán pháp lệnh, bằng 67% đến 104% dự toán năm tỉnh giao; có 7/7 chỉ tiêu có số thu bằng 89% đến 239% so với cùng kỳ.

Đối với số thu theo đơn vị so với dự toán được giao đầu năm, có 3/11 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân tháng trong năm, gồm: Thuế cơ sở 5, Thuế cơ sở 4, Thuế cơ sở 2; so với dự toán được giao đầu năm đã loại trừ tiền sử dụng đất, xổ số, thuế tối thiểu toàn cầu; có 7/11 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân tháng trong năm, gồm: Thuế cơ sở 5, Thuế cơ sở 8, Thuế cơ sở 4, Thuế cơ sở 7, Phòng Kiểm tra số 1, Thuế cơ sở 6, Thuế cơ sở 2.

Với các mặt công tác như: Quản lý và hỗ trợ người nộp thuế; Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; Quản lý hộ kinh doanh; Quản lý nội ngành…, tiếp tục được duy trì, triển khai và thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa chỉ đạo, trong 3 tháng cuối năm, các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Ngoài ra, các đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước./.