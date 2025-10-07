(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 3364/QĐ-BTC về việc công bố tiếp tục hiệu lực của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Theo Quyết định này, Thông tư số 36/2021/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023) sẽ tiếp tục có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2025 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật thay thế hoặc bãi bỏ.

Tiếp tục hiệu lực Thông tư số 36/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ.

Thông tư số 36/2021/TT-BTC là văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các quy định về đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, được quy định tại loạt nghị định của Chính phủ gồm Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 121/2020/NĐ-CP và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Các văn bản này tạo thành khung pháp lý quan trọng, điều chỉnh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và quy định trách nhiệm của các cơ quan.

Theo Điều 2 của Quyết định này, việc áp dụng Luật số 68/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan sẽ tuân thủ quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. Cụ thể, trường hợp các văn bản có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Thông tư 36/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2023/TT-BTC) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thông tư 36/2021/TT-BTC áp dụng cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước. Một số điểm nổi bật tại Thông tư này có thể kể đến như: về điều chỉnh vốn điều lệ, doanh nghiệp nhà nước mới thành lập ghi tăng vốn chủ sở hữu theo số vốn thực cấp hoặc quyết toán công trình.

Khi bổ sung vốn đầu tư tại công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, người đại diện vốn nhà nước có trách nhiệm yêu cầu công ty đăng ký phần vốn tăng thêm và báo cáo giá trị thực tế vốn góp, số cổ phần nắm giữ gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu theo dõi quản lý trong vòng 1 tháng.

Về chuyển nhượng vốn nhà nước, việc định giá và thoái vốn được thực hiện theo quy định của các nghị định nêu trên. Giá khởi điểm phải được xác định dựa trên tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, bao gồm cả giá trị thương hiệu liên quan đến giá trị văn hóa, lịch sử...