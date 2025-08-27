Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

(TBTCO) - Sáng 27/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng ta chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội - những người đã đóng góp quan trọng làm nên hành trình vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 9/1/2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quochoi.vn

Tham dự cuộc gặp mặt có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Về phía Quốc hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội…

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Quochoi.vn

Cuộc gặp mặt là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dấu mốc quan trọng đối với Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm đối với những đóng góp to lớn, xuyên suốt của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

80 năm qua, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nhà nước, để lại những dấu ấn quan trọng, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Góp vào thành tựu chung đó, có sự cống hiến trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm cao của các thế hệ đại biểu Quốc hội các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quochoi.vn

Cuộc gặp mặt lần này là dịp để tri ân các thế hệ đại biểu Quốc hội, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, lan tỏa khát vọng đổi mới, chung tay xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại - vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.