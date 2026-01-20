(TBTCO) - Theo chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered, năm 2026, Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, nhờ năng lực sản xuất cạnh tranh, hoạt động xuất khẩu ổn định, dòng vốn FDI tiếp tục mạnh mẽ và nhu cầu nội địa ngày càng cải thiện.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

Tại Tọa đàm Triển vọng kinh tế Việt Nam & toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 do Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam tổ chức ngày 19/1, các diễn giả nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài duy trì ổn định và đầu tư công đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Vị thế đối ngoại của Việt Nam vẫn được đánh giá là vững vàng, nhờ hoạt động thương mại ổn định và triển vọng ngoại hối tương đối bền vững. Sau giai đoạn chịu áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD, dự trữ ngoại hối được kỳ vọng sẽ phục hồi, phản ánh điều kiện kinh tế vĩ mô cải thiện và cán cân thương mại cân bằng hơn.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp và đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhận định, tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 thể hiện sức chống chịu vững vàng của nền kinh tế trong nước, được hỗ trợ bởi năng lực sản xuất cạnh tranh và khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp.

“Ngân hàng vẫn lạc quan về triển vọng trung hạn của Việt Nam mặc dù năm 2026 sẽ đòi hỏi sự theo dõi và thận trọng nhất định. Ngân hàng cam kết tiếp tục tận dụng thế mạnh toàn cầu kết hợp sự am hiểu sâu sắc thị trường trong nước để đồng hành cùng khách hàng và đối tác của ngân hàng qua các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế” - bà Nguyễn Thúy Hạnh nhấn mạnh.

Các diễn giả cũng nhấn mạnh tầm quan trong của việc theo dõi lạm phát, diễn biến chính sách, biến động tiền tệ và dòng vốn, đặc biệt đối với các thị trường hội nhập nhanh như Việt Nam.

Chia sẻ nhận định về kinh tế Việt Nam, ông Tim Leelahaphan - Chuyên gia Kinh tế cấp cao, thị trường Việt Nam và Thái Lan (Ngân hàng Standard Chartered) khẳng định: “Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, nhờ năng lực sản xuất cạnh tranh, hoạt động xuất khẩu ổn định, dòng vốn FDI tiếp tục mạnh mẽ và nhu cầu nội địa ngày càng cải thiện”.

Ông cũng cho rằng, trong bối cảnh Chính phủ ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng, chính sách tiền tệ có thể tiếp tục duy trì ở mức hỗ trợ trong ngắn hạn. Tuy nhiên điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn cùng những diễn biến liên quan đến thương mại có thể góp phần gây ra biến động tỷ giá. Standard Chartered dự báo tỷ giá USD/VND ở mức 26.750 đồng/USD vào cuối năm 2026./.