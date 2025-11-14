Agribank được vinh danh Top 10 ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

(TBTCO) - Năm 2025, chương trình “Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - VBW10” do Viet Research và Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức bước sang năm thứ tư liên tiếp. Đây là nghiên cứu độc lập thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc, góp phần định hình thị trường lao động Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Các doanh nghiệp được vinh danh trong VBW10 không chỉ sở hữu môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn thể hiện vai trò dẫn dắt trong thực hành ESG (Environment - Social - Governance), tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông, người lao động và nền kinh tế quốc gia.

Trong danh sách năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) được xướng tên trong Top 10 ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025. Thành tích này khẳng định vị thế của Agribank không chỉ là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mà còn là nơi làm việc uy tín, nhân văn, chuyên nghiệp cho gần 40.000 cán bộ, người lao động trên toàn quốc.

Với mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch phủ rộng khắp cả nước, Agribank đã kiên định mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị chính trực, chuyên nghiệp, đoàn kết, sáng tạo. Trong những năm gần đây, ngân hàng đặc biệt chú trọng chuyển đổi số trong quản trị nhân sự, áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc minh bạch, đồng thời mở rộng chính sách đào tạo nội bộ và phát triển lãnh đạo trẻ.

Song song đó, Agribank không ngừng nâng cao phúc lợi cho cán bộ người lao động, từ bảo hiểm sức khỏe toàn diện, hỗ trợ nhà ở, chăm lo đời sống, cho tới các hoạt động văn hóa - thể thao nhằm tăng cường gắn kết tập thể. Những chính sách đó đã tạo nên một môi trường làm việc ổn định, nhân văn, giàu cơ hội phát triển, góp phần duy trì mức độ gắn bó lâu dài cao nhất trong khối ngân hàng thương mại Nhà nước.

Sự hiện diện của Agribank trong bảng xếp hạng VBW10 không chỉ là kết quả của chiến lược nhân sự bài bản mà còn là minh chứng cho một ngân hàng đã chủ động, quyết liệt hiện thực hóa các nguyên tắc ESG trong hoạt động nội bộ của ngân hàng.

Agribank được xem là ngân hàng tiên phong trong phát triển tín dụng xanh. Nguồn vốn hàng chục nghìn tỷ đồng đã được ưu tiên cho nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, trồng rừng, năng lượng tái tạo và mô hình lúa phát thải thấp. Bên cạnh đó, ngân hàng còn đồng hành với nhiều địa phương trong các dự án giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Phát huy trách nhiệm "Ngân hàng vì cộng đồng", mỗi năm, Agribank duy trì mức chi 500 - 700 tỷ đồng/năm cho các hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế và phúc lợi cộng đồng. Hàng trăm công trình trường học, trạm y tế, cầu dân sinh, nhà đại đoàn kết được xây dựng từ nguồn tài trợ của Agribank, cùng hàng chục nghìn suất học bổng, xe đạp và máy tính trao tận tay học sinh nghèo vùng sâu vùng xa... Trong nội bộ, Agribank thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng bình đẳng giới, cơ hội thăng tiến và đối thoại mở, giúp người lao động cảm nhận được sự tôn trọng và gắn bó với tổ chức.

Ngân hàng cũng không ngừng hoàn thiện hệ thống điều hành theo chuẩn mực quốc tế, tăng cường minh bạch, kiểm soát rủi ro và quản trị dữ liệu, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện để nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc áp dụng quản trị ESG giúp Agribank vừa vững vàng về tài chính vừa tăng cường niềm tin với khách hàng, nhà đầu tư và xã hội.

Giải thưởng “Top 10 ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” là kết quả tự nhiên của một chiến lược phát triển bền vững, nơi con người, cộng đồng và trách nhiệm xã hội được đặt ở trung tâm. Agribank đang là một minh chứng sinh động cho thấy một ngân hàng thương mại Nhà nước nỗ lực bứt phá, tiên phong trong đổi mới quản trị, phát triển nhân lực và thực hành ESG một cách thực chất./.