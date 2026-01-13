Bà Nguyễn Thị Dung được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 6

(TBTCO) - Chiều 13/1, tại Hải Phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 6.

Dự và chủ trì hội nghị có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Về phía lãnh đạo thành phố Hải Phòng dự hội nghị có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy; ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 6.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã công bố Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về công tác cán bộ. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dung - Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 6 giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 6. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 13/01/2026.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu giao nhiệm vụ.

Trao Quyết định và chúc mừng tân Giám đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng mong muốn trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Dung sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, công chức chi nhánh Khu vực 6 đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Ngân hàng và kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng cũng như các tỉnh trong khu vực.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đã tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Dung.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 6.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 6 Nguyễn Thị Dung bày tỏ niềm vinh dự và trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như sự quan tâm, ủng hộ của Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng.

Bà Nguyễn Thị Dung khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, cùng tập thể chi nhánh xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Thống đốc và lãnh đạo thành phố giao phó.