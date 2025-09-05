Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Thứ trưởng Bộ Đầu tư Ả-rập Xê-út

(TBTCO) - Chiều ngày 5/9/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Thứ trưởng Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út Abdullah Al-Dubaikhi, Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Mohamed Ismaeil A. Dahlwy.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận phiên làm việc giữa 2 Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út chiều ngày 4/9/2025 rất hiệu quả, đặc biệt có sự tham gia của 9 doanh nghiệp tiêu biểu của Ả Rập Xê Út và 9 tổng công ty, tập đoàn nhà nước của Việt Nam, tập trung trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác như năng lượng, nông nghiệp, công nghệ thông tin và thương mại.

“Tôi đánh giá cao việc các doanh nghiệp hai nước đã thống nhất duy trì kênh trao đổi thường xuyên để hướng tới các dự án hợp tác thực chất” - Bộ trưởng phát biểu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng đề nghị 2 bên sớm ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về xúc tiến đầu tư trực tiếp, đồng thời thành lập Tổ công tác chung về đầu tư để hỗ trợ kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng khẳng định, Việt Nam và Bộ Tài chính quan tâm sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sau khi có Hiệp định thương mại tự do (CEPA) với UAE.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi. Ảnh: Đức Minh

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng, với nền tảng chính trị thuận lợi, cùng với tiềm năng bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế, hợp tác giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út trong giai đoạn tới sẽ có bước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, trong các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, tài chính, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi bày tỏ lời cảm ơn đến Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng với sự đón tiếp trọng thị, đồng thời vui mừng khi được đến thăm Việt Nam, và có các buổi làm việc hiệu quả với Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi (bên trái) và Đại sứ Mohamed Ismaeil A. Dahlwy tham dự buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi, Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành của Việt Nam đối với các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Trao đổi với Bộ trưởng, Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi đề cập đến tầm quan trọng của sớm ký Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Hiện các hiệp định này đang trong quá trình đàm phán.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út, Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi đã gửi lời mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đến thăm Ả Rập Xê Út trong thời gian sớm nhất. Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi đề xuất chuyến thăm khi Ả Rập Xê Út tổ chức Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai diễn ra thời gian khoảng từ ngày 20 - 25/11/2025.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Trân trọng cảm ơn lời mời của Bộ trưởng Đầu tư Ả Rập Xê Út và sẽ thu xếp thời gian để có thể đến thăm Vương quốc Ả Rập Xê Út, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Ả Rập Xê Út trong gần 25 năm qua đã phát triển tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Phát biểu kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ thống nhất với việc cần thúc đẩy và sớm ký kết Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư, qua đó nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý ổn định và tạo điều kiện tăng cường hợp tác đầu tư song phương đến cho các nhà đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi, Đại sứ Mohamed Ismaeil A. Dahlwy cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng trân trọng gửi lời mời Bộ trưởng Bộ trưởng Đầu tư Ả Rập Xê Út sang thăm chính thức Việt Nam.

“Tôi mong được chào đón Bộ trưởng Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út sẽ sang thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn hợp tác toàn diện, sâu rộng, bền vững hơn và trong chuyến thăm đó chúng ta sẽ có những dự án cụ thể được ký kết” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh./.