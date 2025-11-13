Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II: Hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gần 489 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh để kịp thời hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2024 - 2025, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ quy định.

Được giao xuất cấp gần 489 tấn gạo dự trữ

Triển khai Quyết định số 3101/QĐ-BTC ngày 4/9/2025 của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-BTC giao 12 chi cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 46.965 tấn gạo dự trữ quốc gia vận chuyển, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 22 tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025. Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo chậm nhất đến ngày 30/11/2025.

Trong đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II được Cục Dự trữ Nhà nước giao thực hiện xuất cấp hơn 248 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia vận chuyển, bàn giao cho TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II kiểm tra công tác xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Bình Long (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nguyễn Huyền

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II có trách nhiệm khẩn trương báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TP. Hồ Chí Minh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh, học viên thuộc đối tượng được hỗ trợ ngay đầu năm học 2025 - 2026; đồng thời yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các đơn vị kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Tiếp đó, triển khai Quyết định số 3331/QĐ-BTC ngày 2/10/2025 của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 622/QĐ-CDT giao 3 chi cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp hơn 456 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên ở 3 tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đồng Nai, với thời hạn hoàn thành giao nhận gạo chậm nhất đến ngày 30/11/2025.

Trong đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II xuất cấp bổ sung hơn 212,4 tấn gạo, vận chuyển, bàn giao cho tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2024 - 2025.

Căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị của tỉnh Đồng Nai tổ chức vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường) theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Đồng Nai.

Dốc toàn lực, quyết tâm cao, hoàn thành vượt tiến độ

Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II Nguyễn Minh Trí cho biết, nhiệm vụ hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Đặc biệt trong năm 2025, đối tượng áp dụng đã mở rộng tới các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học. Theo đó, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026, gạo dự trữ quốc gia được xuất cấp không thu tiền cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh, học viên.

Với tinh thần quyết tâm cao, trong 3 ngày 11/10, ngày 13/10 và ngày 5/11/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất cấp 488,415 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, vận chuyển, bàn giao cho tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh để kịp thời hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2025 - 2026, bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025, vượt thời hạn quy định.

Triển khai các quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã dồn sức, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh trong học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025.

Ngay sau khi có quyết định của Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã khẩn trương phối hợp, liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh và ban hành quyết định phân bổ gạo; thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giao nhận theo quy định; phối hợp với cán bộ các phòng chuyên môn của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II, Điểm kho KV3.KVII (Kho dự trữ Dĩ An) chủ động lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, chuẩn bị tốt các điều kiện, trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển, phân công cán bộ áp tải theo các phương tiện vận chuyển gạo đến trung tâm các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chi cục đã khẩn trương chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, lập phương án xuất gạo, xây dựng dự toán chi phí xuất tối đa, lựa chọn các nhà thầu vận chuyển, bảo hiểm, bốc xếp để đảm bảo đúng thời gian và tiến độ giao nhận.

Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng Phòng Quản lý hàng dự trữ (Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II) cho hay, các trường được hỗ trợ nằm trên địa bàn 14 xã, phường. Do địa bàn, địa hình tại các điểm trường khá phức tạp, thời gian xuất cấp phải khẩn trương, nên đơn vị đã dốc toàn lực lượng công chức tại chi cục, các phòng nghiệp vụ và Điểm kho KV3.KVII thực hiện xuất kho và giao nhận không kể ngày, đêm và ngày nghỉ để đảm bảo kế hoạch giao nhận giữa Chi cục và các địa phương.