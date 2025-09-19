Công ty Chế biến Gỗ Đức Thành bị xử phạt do vi phạm về giao dịch và công bố thông tin

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành do vi phạm quy định về giao dịch và công bố thông tin.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã Ck: GTD) bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) các tài liệu gồm báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023; Công văn số 37-24/CBTT-ĐT ngày 27/3/2024 thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính; Nghị quyết HĐQT số 01-25/NQ-ĐT ngày 16/1/2025 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty.

Trụ sở Công ty Chế biến Gỗ Đức Thành. Ảnh: T.L

Đồng thời, doanh nghiệp bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của các đối tượng này. Theo đó, tại báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023, 2024 được kiểm toán; báo cáo tình hình quản trị năm 2023, 2024 và các hợp đồng cho vay, trong năm 2023 và 2024, công ty cung cấp khoản vay cho cổ đông, đồng thời là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ công ty.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 92,5 triệu đồng đối với Công ty Xây dựng Thủy lợi 42 do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty Xây dựng Thủy lợi 42 không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu như báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024; nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025; báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025.

Được biết, Công ty Xây dựng Thủy lợi 42 được thành lập từ năm 2003; hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, hiện chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán./.