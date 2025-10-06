Cục Thuế quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10

(TBTCO) - Sáng nay 6/10, Cục Thuế tổ chức Lễ phát động toàn thể cán bộ, công chức và người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành tham gia ủng hộ trực tiếp tại lễ phát động. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chánh Văn phòng Cục Thuế Trần Xuân Tú cho biết, ngành Thuế không chỉ là đơn vị nòng cốt trong thu ngân sách mà còn là tập thể gắn bó, nghĩa tình, sẵn sàng chung tay giúp đỡ đồng bào khi hoạn nạn.

“Mỗi sự ủng hộ hôm nay gửi đi không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là tình cảm, là trách nhiệm của mỗi công chức ngành Thuế đối với cộng đồng. Vì vậy, Ban tổ chức kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, tích cực tham gia ủng hộ để cùng góp phần giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống và sản xuất” - Phó Chánh Văn phòng Trần Xuân Tú kêu gọi.

Cán bộ, công chức thuộc các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế tham gia ủng hộ. Ảnh: Phương Thảo

Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Thuế. Số tiền quyên góp sẽ được tổng hợp, chuyển tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Những tấm lòng sẻ chia đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của công chức ngành Thuế đối với cộng đồng.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế tiếp tục khẳng định truyền thống nhân ái, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với xã hội, chung tay cùng cả nước hướng về đồng bào vùng bão lũ đúng như phương châm “Ngành Thuế Việt Nam: Kỷ cương, tận tâm, đoàn kết, sẻ chia và phát triển”./.