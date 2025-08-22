Cuộc thi “Khám phá và Sáng tạo trong Toán học 2025”: Nuôi dưỡng đam mê khoa học cho thế hệ trẻ

(TBTCO) - Sáng ngày 22/8/2025, tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, cuộc thi “Khám phá và Sáng tạo Toán học 2025” đã diễn ra sôi nổi và đầy cảm hứng. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập lớp chuyên đầu tiên và 15 năm thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay.

Hành trình chinh phục tri thức

Cuộc thi năm nay không chỉ tiếp nối truyền thống từ năm 2009 mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, tôn vinh tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học của thầy và trò nhà trường – những người luôn không ngừng vươn lên, khẳng định mình trong hành trình chinh phục tri thức.

Trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, học sinh các lớp chuyên Toán hệ A0 đã chứng minh năng lực vượt trội và thành công đáng nể trên nhiều lĩnh vực. Thành tựu này không phải ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ môi trường học tập đặc biệt, nơi học sinh được: Tiếp cận chương trình khoa học tự nhiên toàn diện do các giáo sư đầu ngành từ Đại học Khoa học Tự nhiên trực tiếp giảng dạy; Rèn luyện năng lực tiếng Anh phục vụ học tập, nghiên cứu và giao lưu quốc tế; Phát triển tư duy sáng tạo và khả năng nghiên cứu dưới sự hướng dẫn tận tâm của các thầy cô Toán giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” có sự góp mặt của GS. Ngô Bảo Châu – nhà Toán học đoạt Huy chương Fields

Cuộc thi năm nay quy tụ 10 đội thi, mỗi đội trình bày đề tài nghiên cứu Toán học trong 10 phút, sau đó phản biện và trả lời các câu hỏi từ Hội đồng Ban Giám khảo – những chuyên gia hàng đầu gồm: GS.TS. Nguyễn Hữu Dư – Trưởng ban giám khảo; TS. Lê Vĩ; PGS.TS. Tạ Công Sơn; PGS.TS. Đào Phương Bắc. Đặc biệt, sự hiện diện của hai cựu học sinh tiêu biểu – GS. Ngô Bảo Châu và GS. Đào Hải Long, đều từng giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, đã mang lại cảm hứng mạnh mẽ cho các thí sinh. Họ chính là minh chứng sống động cho hành trình từ đam mê Toán học trong lớp học nhỏ đến đỉnh cao học thuật quốc tế.

Kết quả, hai nhóm học sinh đã xuất sắc giành Giải Đặc biệt gồm: Nhóm lớp 11A1 chuyên Toán (Ngô Tuấn Minh, Đỗ Phúc Minh, Lê Đình Thành, Vũ Khôi Nguyên, Nguyễn Mạnh Kiên, Nguyễn Gia Minh, Hoàng Phan Đăng Khoa) được PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương hướng dẫn với đề tài “Kỹ năng sơ cấp giải phương trình chứa căn thức” và Nhóm lớp 11A3 Chuyên Toán (Nguyễn Vĩ Thanh Quang - Trưởng nhóm, Nguyễn Cảnh Nhân, Bùi Nguyễn Duy Anh, Lê Thế Kiên, Bùi Phương Thảo, Trịnh Khôi Nguyên) được Thầy Nguyễn Quang Hùng hướng dẫn với đề tài “Tọa độ Barycentric”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao Giải Nhất, Giải Nhì cho những đề tài tiêu biểu khác. Một số công trình xuất sắc sẽ được lựa chọn biên soạn và xuất bản trong bộ sách Toán nâng cao của Nhà xuất bản Giáo dục Quốc gia.

PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên phát biểu tại cuộc thi.

Tự hào về các thế hệ học sinh chuyên khoa học tự nhiên bản lĩnh và không ngừng đổi mới

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định: “Các đề tài được trình bày không chỉ phản ánh khả năng tư duy Toán học vượt trội mà còn cho thấy năng lực nghiên cứu độc lập, làm việc nhóm, và sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt trong học thuật – những kỹ năng quan trọng của công dân toàn cầu trong thế kỷ 21. Thông qua cuộc thi, học sinh không chỉ mở rộng chân trời tri thức mà còn rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm – hành trang quý báu cho chặng đường tương lai”.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho Nhóm học sinh Lớp 11A1 Chuyên Toán với đề tài “Kỹ năng sơ cấp giải phương trình chứa căn thức” và Nhóm học sinh Lớp 11A3 Chuyên Toán với đề tài “Tọa độ Barycentric”.

“Khám phá và Sáng tạo Toán học 2025” không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là lời khẳng định đầy tự hào về các thế hệ học sinh chuyên KHTN bản lĩnh, đam mê và không ngừng đổi mới.

Chúng ta tin rằng, trong lễ kỷ niệm tháng 10 sắp tới, những thành tựu hôm nay sẽ là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất – nối dài truyền thống vẻ vang của Nhà trường, đồng thời mở ra những chân trời mới cho các thế hệ học sinh tiếp theo./.