(TBTCO) - Ngành chăn nuôi Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến giá thành đầu ra. Nếu người chăn nuôi ồ ạt tái đàn, không kiểm soát tốt chi phí, giá thành sản xuất cao sẽ không còn lợi nhuận, thậm chí thua lỗ.

Nhiều khó khăn bởi giá thành đầu ra

Tại Diễn đàn trực tiếp và trực tuyến “Giải pháp giảm giá thành chăn nuôi, ổn định nguồn cung sản phẩm thịt trong nước và xuất khẩu” do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Chăn nuôi, Thú ý (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức sáng 7/10, các đại biểu đều khẳng định, ngành chăn nuôi Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến giá thành đầu ra, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi.

Với vai trò cơ quan được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao tổ chức diễn đàn, ông Lê Trọng Đảm - Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, nguyên nhân chủ yếu là xuất phát từ chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi - yếu tố chiếm tới 65-70% tổng chi phí chăn nuôi.

So với các nước trong khu vực, đặc biệt là so với thế giới, giá thành sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam thường cao hơn, làm giảm sức cạnh tranh, gián tiếp thúc đẩy sản phẩm thịt ngoại nhập khẩu vào thị trường nước ta.

9 tháng năm 2025, ngành chăn nuôi nhập siêu hơn 2,8 tỷ USD Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 9 tháng năm 2025, ngành chăn nuôi Việt Nam nhập khẩu khoảng 3,3 tỷ USD, trong khi xuất khẩu đạt 447 triệu USD. Toàn ngành nhập siêu hơn 2,8 tỷ USD.

Bên cạnh đó, chất lượng con giống, phương thức sản xuất, hiệu quả quản lý, quản trị chăn nuôi hiện vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, nhất là cơ cấu sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Phần lớn hộ chưa đạt được quy mô chăn nuôi vừa và lớn, chưa áp dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, phối trộn thức ăn hay xử lý chất thải.

Đặc biệt, việc thiếu liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ khiến giá trị ngành chăn nuôi hiện cũng không ổn định, sức chống chịu kém. Chưa kể, các yêu cầu ngày càng cao về kiểm dịch, vệ sinh môi trường, an toàn sinh học tuy cần thiết nhưng cũng góp phần làm tăng chi phí, đặc biệt đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Quang cảnh diễn đàn.

Gợi mở hướng giải quyết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng giảm giá thành chăn nuôi và đảm bảo nguồn cung thịt trong giai đoạn cuối năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với người chăn nuôi mà còn với người tiêu dùng trong toàn xã hội. Đặc biệt là thời điểm cuối năm - nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, nhất là thịt lợn và gia cầm tăng mạnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu nguồn cung không ổn định, giá cả biến động, sẽ gây sức ép lạm phát không nhỏ và ảnh hưởng đến đời sống đại bộ phận người dân. Nếu người chăn nuôi ồ ạt tái đàn, không kiểm soát tốt chi phí, giá thành sản xuất cao sẽ không còn lợi nhuận, thậm chí thua lỗ.

Vì vậy, việc giảm giá thành chăn nuôi đi cùng với tái đàn vật nuôi là 2 nhiệm vụ luôn luôn song hành lúc này. Một thị trường thực phẩm được cung ứng đầy đủ, giá cả bình ổn, vừa là mong mỏi của người tiêu dùng trong dịp Tết.

An toàn sinh học, tối ưu chi phí

Tại diễn đàn đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp giảm giá thành chăn nuôi, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, qua đó bảo đảm nguồn cung thịt và sản phẩm chăn nuôi, ổn định tiêu dùng trong nước dịp Tết và tăng sức cạnh tranh trong xuất khẩu.

Ông Nguyễn Như Phán - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco nhấn mạnh đến việc hạn chế sử dụng kháng sinh, giảm giá thành trong chăn nuôi gà lông màu thông qua sử dụng vaccine phòng bệnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cũng nhấn mạnh, giải pháp nhằm giảm giá thành chăn nuôi, tạo ra sản phẩm có chất lượng là mong muốn của ngành chăn nuôi, hướng đến ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người chăn nuôi.

“Định hướng phát triển chăn nuôi của Hà Nội là phát triển con giống, giảm mật độ chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu trên địa bàn Thủ đô, cũng như của các tỉnh. Cụ thể hoá định hướng trên, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, mang lại hiệu quả tích cực, mà điển hình trong đó là Nghị quyết số 02 và 08 của HĐND TP Hà Nội” - ông Tạ Văn Tường nói thêm.

Ông Tạ Văn Tường cũng nêu đề xuất về việc hình thành chuỗi liên kết cung cấp thực phẩm từ trang trại tới bếp ăn tập thể, gắn với mô hình hợp tác xã và trang trại quy mô hộ, qua đó vừa thúc đẩy sản xuất chuyên nghiệp, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ.

TP. Hà Nội cũng khuyến khích phát triển mô hình doanh nghiệp gia đình hướng tới trở thành các tập đoàn chăn nuôi - chế biến quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Giảm giá thành đầu ra: Đảm bảo nguồn cung và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu. Ảnh minh họa

Đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành, ông Đỗ Văn Hoan - Phó Trưởng phòng Giống vật nuôi, Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, trong giai đoạn tới, ngành chăn nuôi cũng hướng đến xây dựng ngân hàng giống vật nuôi quốc gia và hoàn thiện các chính sách thúc đẩy tiến độ các dự án sản xuất giống mới có quy mô lớn. Theo đó, ngoài ưu tiên và khuyến khích ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ sinh học và mô hình quản lý giống theo hình tháp, ngành cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất giống có tiềm lực.

“Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có thể chủ động sản xuất được nguồn giống vật nuôi chủ lực cấp bố mẹ và con thương phẩm có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu"- ông Hoan nhấn mạnh.