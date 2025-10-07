(TBTCO) - Vào 10 giờ 18 phút ngày 7/10, tại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 1 đã phối hợp với các nhà thầu tổ chức hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, qua đó hoàn thành công tác lắp đặt rotor của toàn bộ dự án.

Trước đó, tổ máy số 1 cũng đã hoàn thành lắp đặt và phát điện hoà lưới thành công vào đúng ngày 19/8/2025, chào mừng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch HĐTV EVN tặng hoa chúc mừng các đơn vị thi công.

Rotor tổ máy số 1 và số 2 dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát. Để đảm bảo tiến độ đề ra, tất cả công tác tổ hợp stator, rotor của 2 tổ máy cũng như công tác lắp đặt tua bin luôn được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị lắp máy cẩn trọng tính toán từng khâu, kiểm tra từng chi tiết trong toàn bộ quá trình.

Hạ đặt thành công Rotor tổ máy số 2, dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Việc hoàn thành hạ đặt Rotor tổ máy số 2 là cột mốc quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện nhiều hạng mục lắp đặt cơ điện, tiến tới thử nghiệm và vận hành tổ máy với mục tiêu phát điện tổ máy số 2 vào tháng 11/2025 và hoàn thành toàn bộ công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng trong năm 2025, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.