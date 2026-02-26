Hội chợ Mùa Xuân 2026: Đưa đối tác quốc tế đến tận “địa chỉ sản xuất” của doanh nghiệp trong nước

Hội chợ Mùa xuân 2026 đã khép lại và đạt nhiều thành công, trong đó thể hiện sự nỗ lực của hệ thống Thương vụ Việt Nam trong việc đưa đối tác quốc tế đến tận “địa chỉ sản xuất” của doanh nghiệp trong nước và nhận được sự đánh giá cao của các đoàn khách quốc tế .

Khách Trung Quốc: Kỳ vọng hội chợ nâng tầm quốc tế

Sau 12 ngày tổ chức, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã thu hút khoảng 500.000 lượt khách, gồm nhiều đoàn quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... đến tìm hiểu cơ hội hợp tác

Các cơ quan như Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, Tổ chức Thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản tại Hà Nội (Jetro Hà Nội) và các doanh nghiệp nước ngoài đều nhận định, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ gây ấn tượng về quy mô, không khí sôi động, mà còn được đánh giá là có tiềm năng trở thành “hạ tầng mềm” quan trọng trong chiến lược kết nối chuỗi cung ứng của Việt Nam.

Đoàn công tác của Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc do Phó Cục trưởng Lý Quốc Thanh dẫn đầu đã trực tiếp khảo sát các gian hàng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Đại diện phía Trung Quốc đánh giá cao sự đa dạng ngành hàng, từ nông sản chế biến, sản phẩm công nghệ cao đến không gian “Địa phương chủ đề” của TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác của Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc do Phó Cục trưởng Lý Quốc Thanh dẫn đầu khảo sát các gian hàng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Điều gây ấn tượng mạnh là thời gian tổ chức kéo dài 12 ngày - khoảng thời gian tương đối dài với một hội chợ tiêu dùng đầu năm. Theo nhận định của phía bạn, đây là nền tảng tốt để Việt Nam phát triển các hội chợ theo hướng chuyên nghiệp hơn, đặc biệt, nếu tận dụng tốt vai trò của hội chợ như một công cụ xúc tiến xuất khẩu.

Tuy nhiên, khuyến nghị từ phía Trung Quốc cũng rất rõ ràng: nếu muốn tham gia sâu hơn vào các triển lãm quốc tế lớn như China International Import Expo, doanh nghiệp Việt cần đầu tư nghiêm túc vào chiến lược truyền thông đa ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Trung và tiếng Anh; chuẩn hóa hồ sơ năng lực; nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Bài học ở đây không chỉ là “đi hội chợ”, mà là chuẩn bị để hội chợ trở thành bước đệm cho thị trường toàn cầu.

Đây là đề xuất mang tính thực tiễn, cho thấy kỳ vọng của doanh nghiệp nước ngoài đối với việc nâng tầm hội chợ theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập hơn.

Nhật Bản: Đánh giá cao chất lượng sản phẩm, gợi ý chuẩn hóa tiêu chuẩn

Đoàn Jetro Hà Nội do Trưởng đại diện Ozasa Haruhiko dẫn đầu cũng dành nhiều thời gian tham quan các gian hàng địa phương. Các sản phẩm thủ công truyền thống của Huế, nông sản VietGAP, sản phẩm hữu cơ và chế biến công nghệ cao của Thanh Hóa, Đồng Tháp nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Đánh giá từ phía Nhật Bản cho thấy, hàng Việt đang cải thiện rõ rệt về chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, để tiếp cận sâu thị trường Nhật Bản - một thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, doanh nghiệp cần nâng cấp hơn nữa về bao bì, câu chuyện sản phẩm và hệ thống chứng nhận quốc tế.

Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy, hội chợ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi trở thành mắt xích trong chuỗi chiến lược dài hạn giữa cơ quan xúc tiến - doanh nghiệp - hệ thống phân phối.

Được biết, Cục Xúc tiến thương mại và Jetro Hà Nội đã hợp tác triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp hai nước liên kết, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ đó, góp phần thúc đẩy thương mại hai chiều. Với Việt Nam, Nhật Bản hiện là một trong những đối tác thương mại, đầu tư lớn. Nhật Bản cũng là thị trường xuất khẩu chính của một số ngành hàng chủ lực của Việt Nam.

Trưởng đại diện Jetro Hà Nội tham quan Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa xuân 2026, đoàn công tác từ Ấn Độ đã có buổi thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Bitexco Nam Long. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác thực chất trong lĩnh vực dệt may, tơ sợi giữa doanh nghiệp hai quốc gia.

Xúc tiến thương mại thực chất, hiệu quả

Ông Lê Phú Cường - Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho hay, việc đưa đoàn doanh nghiệp Philippines sang tham quan Hội chợ Mùa Xuân là một hoạt động xúc tiến thương mại thực chất, đi thẳng vào nhu cầu, năng lực và khả năng hợp tác cụ thể của doanh nghiệp hai bên. Tham gia đoàn doanh nghiệp Philippines sang Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp khảo sát, thẩm định sản phẩm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Các doanh nghiệp Philippines và Việt Nam tìm kiếm cơ hội kết nối, hợp tác tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Có thể thấy, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện kích cầu tiêu dùng trong nước, để trở thành không gian xúc tiến thương mại mở, nơi các dòng chảy kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế được hình thành một cách trực diện, thực chất.

Việc các đoàn doanh nghiệp quốc tế đến tham dự, tham quan, tìm hiểu và kết nối hợp tác tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của mô hình hội chợ gắn với xúc tiến thương mại chiều sâu; đồng thời phản ánh nỗ lực chủ động của hệ thống Thương vụ Việt Nam trong việc đưa đối tác quốc tế đến tận “địa chỉ sản xuất” của doanh nghiệp trong nước./.