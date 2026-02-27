Mở lộ trình nâng tầm Hội chợ Mùa Xuân 2026 từ kinh nghiệm toàn cầu

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là sự kiện kích cầu tiêu dùng nội địa, mà đang dần được nhìn nhận như một nền tảng xúc tiến thương mại mang tầm khu vực. Việc các tổ chức xúc tiến thương mại hàng đầu từ châu Âu và châu Á đưa ra khuyến nghị chiến lược cho thấy, sự kiện đã bước đầu ghi dấu trên bản đồ hội chợ quốc tế.

Xây dựng thương hiệu sự kiện thay vì chỉ quảng bá sản phẩm

Khi Việt Nam định vị chuỗi hội chợ theo mùa như một cấu phần quan trọng của chiến lược xúc tiến thương mại quốc gia, câu hỏi đặt ra không còn là “tổ chức bao nhiêu gian hàng”, mà là “làm thế nào để hội chợ trở thành nền tảng kết nối chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu”, từ đó nâng chất hội chợ Việt Nam.

Từ kinh nghiệm của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Hàn Quốc, Liên bang Nga, Cộng hòa Séc, Canada, Hoa Kỳ đến Ai Cập..., nhiều khuyến nghị cụ thể đã được đưa ra để nâng chất và nâng tầm hội chợ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo đại diện Thương vụ Việt Nam tại UAE, thành công của nước này không đến từ một sự kiện riêng lẻ, mà từ chiến lược quy hoạch các cụm triển lãm mang tính biểu tượng như Gulfood (thực phẩm), GITEX (công nghệ), Dubai Airshow (hàng không) hay Expo.

Khuyến nghị đầu tiên cho Việt Nam là chuyên nghiệp hóa hệ sinh thái hội chợ. Theo đó, mỗi hội chợ cần có chủ đề ngành hàng rõ ràng, định vị quốc tế; tổ chức định kỳ vào thời điểm cố định hằng năm để tạo thói quen cho nhà mua hàng.

Thứ hai, là dịch vụ trọn gói cho doanh nghiệp. UAE cung cấp logistics, marketing, nền tảng kết nối B2B, không gian ký kết, hỗ trợ pháp lý… giúp doanh nghiệp tập trung vào giao dịch thay vì xử lý hậu cần.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 trở thành điểm nhấn thúc đẩy tiêu dùng nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thứ ba, là ứng dụng công nghệ số toàn diện: đăng ký trực tuyến, bản đồ thông minh, livestream, nền tảng kết nối B2B trước, trong, sau sự kiện. Điều này không chỉ nâng trải nghiệm, mà còn tạo dữ liệu phục vụ đo lường hiệu quả đầu tư (ROI)...

Trong năm 2026, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại UAE tập trung vào mục tiêu thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định CEPA giữa Việt Nam và UAE, sau khi hiệp định này chính thức có hiệu lực, mở ra nhiều cơ hội cho thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai nước.

Để đạt mục tiêu trên, Cơ quan Thương vụ tập trung vào việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư như tổ chức đoàn tham dự các hội chợ chuyên ngành tại UAE, tổ chức các cuộc hội thảo và giao thương, hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang gặp đối tác tại UAE, đưa các nhà mua hàng UAE vào Việt Nam tham dự các hội chợ lớn, giới thiệu các đối tác nhập khẩu UAE tới doanh nghiệp Việt Nam.

Hội chợ phải là “không gian ra quyết định mua hàng”

Theo đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), yếu tố cốt lõi để hội chợ mang lại đơn hàng xuất khẩu là chiến lược mời nhà mua hàng quốc tế có chọn lọc.

Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng chuỗi hội chợ theo mùa, yếu tố then chốt để các hội chợ này không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn trở thành nền tảng kết nối chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, trước tiên là phải nâng tầm hội chợ từ quy mô quốc nội thành hội chợ quốc tế thực thụ. Muốn vậy, cần sử dụng các cơ chế ưu đãi đa dạng để thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp và nhà mua hàng nước ngoài.

Quan trọng hơn, Việt Nam cần một tầm nhìn 5 - 10 năm để nuôi dưỡng hội chợ thành sự kiện tầm khu vực ASEAN, thay vì kỳ vọng hiệu quả đột phá ngay trong 1 - 2 năm đầu.

Nhiều đặc sản vùng miền đã được các địa phương, doanh nghiệp mang đến Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Tham tán thương mại Việt Nam tại Praha (Séc) cũng cho biết, Hội chợ Mùa Xuân được kỳ vọng tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh ngay trên thị trường trong nước, giúp doanh nghiệp Việt so sánh trực tiếp với sản phẩm quốc tế, từ đó buộc phải cải tiến chất lượng, mẫu mã và công nghệ. Sự kiện còn mở rộng cơ hội kết nối B2B, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Qua đó, Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là hội chợ tiêu dùng mà còn là công cụ nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ trong sản phẩm Việt, góp phần tăng sức cạnh tranh dài hạn.

Mô hình của Cộng hòa Séc nhấn mạnh sự phối hợp 3 bên: Nhà nước - định hướng và bảo trợ; doanh nghiệp - trung tâm trưng bày, giao dịch; hiệp hội ngành hàng - nâng cao tính chuyên môn và thu hút khách quốc tế.

Các hội chợ tại Séc không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là diễn đàn kết nối B2B, chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng. Mô hình này là kinh nghiệm rất đáng tham khảo cho Việt Nam trong việc phát triển các sự kiện như Hội chợ Mùa Xuân, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả xúc tiến.

Năm trụ cột nâng tầm hội chợ Việt Nam

Tổng hợp các khuyến nghị quốc tế, có thể định hình 5 trụ cột chiến lược: Định vị quốc tế rõ ràng theo ngành hàng, không dàn trải; tập trung vào lĩnh vực Việt Nam có lợi thế như nông sản, thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số; có chiến lược thu hút nhà mua hàng toàn cầu; có cơ chế hỗ trợ chi phí, ưu đãi và kết nối trước, trong và sau hội chợ; chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức; ứng dụng nền tảng B2B, dữ liệu lớn, phân tích hành vi khách tham quan; hậu kiểm và theo dõi hợp đồng; thiết lập cơ chế hỗ trợ pháp lý, xúc tiến tiếp nối sau sự kiện...

Trong bối cảnh Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác với nhiều quốc gia và tham gia hàng loạt FTA thế hệ mới, hội chợ không thể chỉ là nơi mua sắm theo mùa. Đó phải là “đòn bẩy kép”: vừa thúc đẩy đổi mới trong nước, vừa mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

Khi sản phẩm Việt được đặt cạnh hàng hóa từ UAE, Hàn Quốc, châu Âu hay Bắc Mỹ, áp lực cạnh tranh sẽ trở thành động lực nâng chuẩn chất lượng, mẫu mã và công nghệ.

Nâng tầm hội chợ, vì vậy, không chỉ là câu chuyện tổ chức sự kiện, mà là chiến lược dài hạn để định vị Việt Nam như một trung tâm kết nối chuỗi cung ứng khu vực - nơi các quyết định mua bán, đầu tư và chuyển giao công nghệ được hình thành và ký kết.