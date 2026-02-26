(TBTCO) - Thành công của Hội chợ Mùa Xuân 2026 được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận ở một yếu tố quan trọng: sự phối hợp đồng bộ, kịp thời và thực chất của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là vai trò đầu mối của Bộ Công thương trong công tác xúc tiến thương mại.

Phối hợp từ sớm, chuẩn bị bài bản

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng” diễn ra từ ngày 2/2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), có quy mô hơn 145.000 m2, quy tụ 34 địa phương và hơn 2.200 doanh nghiệp. Sự kiện do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các địa phương tổ chức nhằm kết nối cung - cầu, kích cầu tiêu dùng và quảng bá văn hóa Tết Việt.

Theo đại diện Ban Tổ chức, ngay từ quý IV/2025, các bộ, ngành liên quan đã cùng UBND TP. Hà Nội xây dựng kế hoạch tổng thể cho hội chợ. Trong đó, Bộ Công thương giữ vai trò điều phối các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, hỗ trợ mời gọi doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, hợp tác xã tiêu biểu từ nhiều tỉnh, thành tham gia.

Đại diện một doanh nghiệp thực phẩm chế biến tại miền Trung cho biết: “Chúng tôi được Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương giới thiệu, hỗ trợ thông tin và kết nối tham gia hội chợ. Quy trình đăng ký, bố trí gian hàng khá rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ở xa”.

Việc chuẩn bị sớm giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, xây dựng chiến lược truyền thông và thiết kế gian hàng chuyên nghiệp hơn. Đây cũng là yếu tố giúp hội chợ năm nay có sự đa dạng về ngành hàng, từ nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ đến sản phẩm công nghiệp tiêu dùng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp khảo sát không gian hội chợ và trao đổi, động viên các đơn vị tham gia sự kiện. Ảnh: Lê Phú

Hỗ trợ xúc tiến thương mại theo chiều sâu

Không chỉ dừng ở việc tạo không gian trưng bày, Bộ Công thương còn phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu, tư vấn xuất khẩu và giới thiệu hệ thống phân phối trong nước. Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao các phiên làm việc trực tiếp với đại diện siêu thị, nhà phân phối được bố trí ngay trong khuôn khổ hội chợ.

Ngoài bán hàng, các doanh nghiệp còn được tham gia buổi tư vấn về tiêu chuẩn đưa hàng vào hệ thống siêu thị. Đây là cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận kênh phân phối hiện đại.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động, việc củng cố thị trường nội địa thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn là giải pháp quan trọng. Sự phối hợp của Bộ Công thương giúp hội chợ không chỉ là hoạt động bán lẻ ngắn hạn, mà trở thành cầu nối chiến lược giữa nhà sản xuất và hệ thống phân phối.

Một điểm được doanh nghiệp ghi nhận là công tác điều tiết, đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết. Thông qua hệ thống quản lý ngành dọc, Bộ Công thương đã phối hợp với các địa phương theo dõi sát tình hình cung - cầu, hỗ trợ vận chuyển và lưu thông hàng hóa.

Đại diện một doanh nghiệp thủy hải sản tham gia hội chợ cho biết, nhờ sự hỗ trợ về thông tin thị trường và kết nối logistics, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm từ miền Nam ra Hà Nội kịp thời, đảm bảo chất lượng và giá cả ổn định.

Trong bối cảnh chi phí vận tải và nguyên liệu còn biến động, vai trò điều phối của cơ quan quản lý giúp hạn chế tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến, góp phần ổn định thị trường dịp cao điểm mua sắm.

Phối hợp liên ngành an toàn, minh bạch, chuyên nghiệp

Bên cạnh Bộ Công thương, các bộ, ngành liên quan cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự. Việc kiểm tra hồ sơ nguồn gốc hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện trước và trong thời gian diễn ra hội chợ.

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao quy trình kiểm soát này vì giúp nâng cao uy tín chung của sự kiện. “Khi tất cả gian hàng đều phải đáp ứng tiêu chuẩn, môi trường cạnh tranh trở nên lành mạnh hơn. Khách hàng cũng yên tâm khi mua sắm” - đại diện một doanh nghiệp sản xuất đặc sản miền Tây nhận xét.

Công tác truyền thông cũng được triển khai đồng bộ, giúp thông tin về hội chợ lan tỏa rộng rãi trên các kênh báo chí và nền tảng số. Lượng khách tham quan tăng mạnh trong những ngày cuối tuần cho thấy hiệu quả của sự phối hợp truyền thông giữa cơ quan quản lý và địa phương.

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, điểm tích cực nhất là sự hỗ trợ mang tính hệ thống, thay vì chỉ tập trung vào một sự kiện đơn lẻ. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Bộ Công thương định hướng rõ mục tiêu: nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sự hỗ trợ của Nhà nước trong xúc tiến thương mại có vai trò như “bệ đỡ” giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua rào cản thị trường. Khi được tổ chức chuyên nghiệp, hội chợ không chỉ mang lại doanh thu ngắn hạn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh hàng Việt chất lượng cao.

Thành công của Hội chợ Mùa Xuân 2026 là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp liên ngành, trong đó Bộ Công thương đóng vai trò nòng cốt. Sự đồng hành từ khâu chuẩn bị, tổ chức đến kết nối sau sự kiện đã tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ở góc độ địa phương, ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Nai khẳng định, Hội chợ Mùa Xuân 2026 là một sự kiện xúc tiến thương mại có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với các địa phương. Việc hình thành một hội chợ mang tầm quốc gia, được tổ chức bài bản, quy mô và có định hướng rõ ràng cho thấy quyết tâm của Chính phủ và các bộ, ngành trong việc tạo ra “bệ đỡ” cho sản xuất, tiêu dùng và lưu thông hàng hóa.

"Tôi đánh giá cao vai trò của Bộ Công thương và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức hội chợ. Mặc dù thời gian chuẩn bị không dài, nhưng sự chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ và cách thức triển khai chuyên nghiệp đã giúp hội chợ diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho doanh nghiệp và địa phương tham gia" - ông Vũ Ngọc Long nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị hội chợ. Ảnh: Lê Phú