|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,608
|16,282
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,608
|16,283
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,572
|1,597
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,572
|1,598
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,557
|1,587
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|151,129
|157,129
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|110,687
|119,187
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|99,577
|108,077
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|88,467
|96,967
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|84,181
|92,681
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|57,835
|66,335
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,608
|1,628