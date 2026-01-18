(TBTCO) - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, cả nước đang hướng về Thủ đô Hà Nội để đón chào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.