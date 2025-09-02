(TBTCO) - Song hành với sự phát triển của đất nước, trong 80 năm qua (28/8/1945 - 28/8/2025), ngành Tài chính Việt Nam đã có những dấu ấn quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế và nâng cao vj thế của đất nước. Các dấu ấn này thể hiện qua việc tham mưu chính sách, tiếp nhận tinh hoa quản lý, thu hút vốn đầu tư, cải cách hệ thống tài chính và thúc đẩy hợp tác quốc tế.