|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,291
|13,062
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,291
|13,063
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,225
|125
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,225
|1,251
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,215
|1,235
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|117,277
|122,277
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|85,284
|92,784
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|76,638
|84,138
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|67,993
|75,493
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|64,658
|72,158
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|44,155
|51,655
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,291
|1,306