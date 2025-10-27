(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh ASEAN lần thứ 47 (ABIS), diễn ra từ ngày 26 - 28/10 tại Kuala Lumpur (Malaysia), FUTA Group và Kim Long Motor vinh dự được xướng tên trong giải thưởng: "Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025", "Thương hiệu dấu ấn xanh ASEAN 2025" và "Sản phẩm dịch vụ chất lượng xanh ASEAN 2025".

Tổng Giám đốc Kim Long Motor Huế nhận giải thưởng từ ban tổ chức tại Lễ công bố thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Là sự kiện được mong đợi nhất năm, Hội nghị ABIS năm nay quy tụ hơn 1.500 đại biểu cấp cao, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, lãnh đạo tập đoàn và chuyên gia kinh tế quốc tế. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu dự phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ ABIS.

Điểm nhấn nổi bật tại sự kiện chính là Lễ công bố thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025 với nhiều hạng mục đề cử dành cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong khu vực.

Vượt qua nhiều doanh nghiệp được đề cử, FUTA GROUP & KIM LONG MOTOR vinh dự được xướng tên trong hạng mục "Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025", "Thương hiệu dấu ấn xanh ASEAN 2025" và "Sản phẩm dịch vụ chất lượng xanh ASEAN 2025", giải thưởng do Hiệp hội Nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam và Viện nghiên cứu đánh giá chất lượng doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực thực hiện.

Giải thưởng danh giá này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực và thành tích nổi bật của doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững, đồng thời tôn vinh những đóng góp tích cực cho cộng đồng và nền kinh tế khu vực ASEAN.

Với triết lý "Dẫn đầu để phụng sự", Kim Long Motor tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu phát triển (R&D), tăng tỉ lệ nội địa hóa, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, đồng thời đẩy mạnh mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Thời gian qua, xe buýt mang thương hiệu Kim Long Motor Huế đã được sử dụng trên cả nước, xuất khẩu sang Hàn Quốc và sắp tới là Thái Lan, Trung Đông cùng nhiều quốc gia khác. Kim Long Motor đang hiện thực hóa giấc mơ đưa ô tô thương hiệu Việt Nam với tỉ lệ nội địa hóa ít nhất 70–80%, thậm chí cao hơn, ra thị trường quốc tế./.