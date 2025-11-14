(TBTCO) - Ngày 14/11/2025, tại Seoul, Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hee Sang đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 20.

Mục tiêu của Kỳ họp lần này là rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực từ Kỳ họp lần thứ 19 được tổ chức năm 2022 tới nay; đồng thời đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Cụ thể, hai bên đã trao đổi về tình hình và giải pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, lao động, an ninh kinh tế, năng lượng, cơ sở hạ tầng, ngân hàng, khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu… và một số lĩnh vực khác.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc, tại tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 14/11/2025. Ảnh: Ngọc Trâm

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong năm qua ở tất cả các lĩnh vực. Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã và đang phát triển tốt đẹp, đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong mọi lĩnh vực đều có sự phát triển vượt bậc, đem lại lợi ích và hiểu biết, tin cậy sâu sắc lẫn nhau cho cả hai phía.

Về thương mại, năm 2024, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam (sau Trung Quốc và Mỹ), là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 25,6 tỷ USD, nhập khẩu 55,9 tỷ USD. Tám tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt 57,7 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó xuất khẩu đạt 18,7 tỷ USD, tăng 10,6% và nhập khẩu đạt 39 tỷ USD, giảm 5,8%.

Thời gian tới, Việt Nam đề nghị Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ và hoạt động tại Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030 đã được hai bên ký vào tháng 4/2025 và yêu cầu Hàn Quốc tạo thuận lợi, giải quyết nhanh thủ tục nhập khẩu một số mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến cuối tháng 9/2025, Hàn Quốc đã có 10.301 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 94,2 tỷ USD, đứng thứ nhất về tổng vốn đăng ký đầu tư và tổng số dự án đầu tư tại Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia/vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam. Doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục là thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp khoảng 30% tổng giá trị xuất khẩu Việt Nam. Việt Nam hiện có 114 dự án đầu tư sang Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư là 37,7 triệu USD. Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

Thời gian tới, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, Chính phủ Việt Nam đề nghị Chính phủ Hàn Quốc khuyến khích các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như phát triển hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị, nhất là các dự án của các tập đoàn lớn như Samsung, Hyosung, LG, SK...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hee Sang đồng chủ trì Kỳ họp. Ảnh: Ngọc Trâm

Về hỗ trợ phát triển chính thức, trong những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp vốn với cam kết viện trợ không hoàn lại khoảng 200 triệu USD và 4 tỷ USD từ nguồn vốn vay (2 tỷ USD từ nguồn Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) và 2 tỷ USD từ nguồn Quỹ Xúc tiến Phát triển Kinh tế (EDCF).

Trong giai đoạn 2026-2030, hai bên định hướng tập trung những dự án ưu tiên cao trong các lĩnh vực như đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, cở sở hạ tầng công nghệ cao, giáo dục đại học…; phối hợp chặt chẽ để triển khai thành công các dự án mới đề xuất sử dụng nguồn vốn từ cam kết viện trợ không hoàn lại 200 triệu USD và 2 Hiệp định khung từ Quỹ EDCF và Quỹ EDPF nêu trên.

Về hợp tác lao động, hiện có khoảng hơn 43.000 lao động đi theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc (Chương trình EPS) chủ yếu trong các ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, đóng tàu, lâm nghiệp, dẫn đầu về số lượng lao động EPS làm việc tại Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Ngọc Trâm

Chương trình EPS đã được thực hiện hiệu quả trong giai đoạn 2023-2025 với nhiều kết quả cụ thể như tổ chức thành công các kỳ thi tiếng Hàn cho khoảng 90.000 lượt người lao động, trong đó có khoảng 26.000 lao động trúng tuyển và sang Hàn Quốc làm việc, tỷ lệ lao động EPS cư trú, làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc giảm mạnh, chiếm tỷ lệ 19% và vượt mục tiêu hai phía đề ra.

Ngoài ra, các chương trình cung ứng lao động khác (như visa E7, E8 và E10) đều cho thấy nhu cầu tiếp nhận cao từ phía Hàn Quốc và khả năng cung ứng tốt của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ và địa phương có liên quan tại Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia đứng đầu về số lượng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật làm việc tại Hàn Quốc với gần 14.000 lao động.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hee Sang phát biểu. Ảnh: Ngọc Trâm

Về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, Việt Nam và Hàn Quốc đã trao đổi, nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, điện tử viễn thông, trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, năng lượng mới, sinh học, nano; xây dựng các chương trình nghiên cứu và phát triển chung; thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; phát triển các trung tâm nghiên cứu phát triển, đào tạo kỹ sư công nghệ cao; học hỏi mô hình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ.

Việt Nam cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm và dành vốn ODA viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam để thực hiện Dự án Đổi mới Nghiên cứu Phát triển Việt Nam (Dự án VKIST giai đoạn 2).

Ngoài các lĩnh vực chính trên, Hàn Quốc và Việt Nam cũng phối hợp để giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc tại Việt Nam…

Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 20 thành công tốt đẹp. Ảnh: Ngọc Trâm

Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường việc trao đổi, hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên quan tâm. Kinh nghiệm, năng lực, trình độ của Hàn Quốc là những thế mạnh mà phía Việt Nam có thể tiếp cận khai thác, vận động.