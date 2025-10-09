Lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua tổ chức các sự kiện kỷ niệm A80

(TBTCO) - Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã góp phần lan toả thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hoà bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế; mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn, tạo thành làn sóng yêu nước mạnh mẽ.

Ngày 9/10 đã diễn ra Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 do Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức tại Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trang trọng, đúng tầm vóc sự kiện, tuyệt đối an toàn, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Các hoạt động kỷ niệm đã góp phần lan toả thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hoà bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế; mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn, tạo thành làn sóng yêu nước mạnh mẽ. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt sẽ tiếp tục trở thành động lực quan trọng đưa dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu.

Đặc biệt, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình được tổ chức trọng thể, nhiều điểm mới, sáng tạo, quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 500 đại biểu quốc tế; đại biểu trong nước, đặc biệt là sự tham dự của hơn 6.500 người có công trên cả nước cùng gần 30.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, kiều bào và nhân dân các lực lượng tham gia trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình...

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Điểm lại những kết quả nổi bật, ông Trần Cẩm Tú khẳng định các hoạt động trọng tâm như Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, hội thảo khoa học, các cuộc gặp mặt, tri ân của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước với cán bộ lão thành, người có công,… đã được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn tuyệt đối, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện và thu hút sự quan tâm, tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; lan toả sâu rộng trong và ngoài nước; thực sự trở thành ngày hội lớn của dân tộc, của non sông, của đất nước ta.

Mỗi chương trình, mỗi hoạt động đều thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tư duy, cách làm; kết hợp giữa truyền thống và hiện đại qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm xúc động, tự hào, tự tôn dân tộc; hun đúc ý chí tự lực, tự cường; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng; lan toả truyền thống văn hoá, lịch sử trong Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ.

Công tác tuyên truyền kỷ niệm đã được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực sự hướng về người dân, hướng về cơ sở.

Từ thành công của sự kiện, ông Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực và khát vọng cống hiến phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, góp phần khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025. Kịp thời xây dựng, hoàn thiện đề án tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến.../.