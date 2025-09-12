Nhiều vướng mắc cấp xã trong chính quyền địa phương 2 cấp xử lý ngay “ngày một, ngày hai”

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, nhiều vướng mắc trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản được tháo gỡ. Ngay cuối tuần này sẽ xử lý dứt điểm việc mở tài khoản, tiếp đó bố trí nhân sự kế toán để giải quyết vấn đề về chi ngân sách. Đồng thời, tiếp tục xử lý vướng mắc trong đăng ký kinh doanh, quản lý tài sản công... để bảo đảm mô hình chính quyền mới vận hành hiệu quả.

Chiều ngày 12/9, Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp trực tuyến trao đổi về hướng dẫn triển khai các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với cấp xã. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì.

Nhiều kết quả tích cực, nhưng còn không ít vướng mắc cấp cơ sở

Tại các điểm cầu địa phương, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố với 2.878/3.302 xã đã tham gia kết nối trực tuyến, đạt tỷ lệ 87%. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực; Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã; cùng các lãnh đạo phòng và cán bộ làm công tác quản lý tài chính - ngân sách, Văn phòng Đảng ủy xã.

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì. Ảnh: Đức Minh.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước Nguyễn Minh Tân cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ban ngành, trong đó có Bộ Tài chính cùng với sự chủ động của các địa phương, công tác triển khai đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Nhiều địa phương khẩn trương bố trí, kiện toàn bộ máy tài chính - ngân sách cấp xã; thực hiện phân bổ dự toán, đảm bảo các nhiệm vụ chi ngân sách không bị gián đoạn.

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các địa phương 7,7 nghìn tỷ đồng để chi cho việc sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp; trên 42 nghìn tỷ đồng để chi trả chính sách, chế độ theo các Nghị định.

Dù vậy, lãnh đạo Vụ Ngân sách nhà nước cho biết, qua theo dõi và tổng hợp thông tin phản ánh từ các địa phương, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Đơn cử, về tài chính - ngân sách, việc phân bổ dự toán còn chậm, thậm chí đến nay chưa hoàn tất điều chỉnh việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã, chưa giao lại dự toán 2025 cho các xã (tỉnh Điện Biên); nguồn lực bổ sung từ ngân sách trung ương để xử lý các nhiệm vụ đột xuất, chính sách an sinh ở miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa còn hạn chế.

Về nhân lực kế toán, một số địa phương chưa bố trí được kế toán trưởng, phụ trách kế toán; dẫn đến vướng mắc trong mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tổ chức thanh toán.

Về phía Kho bạc Nhà nước, Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường cho biết, tiến độ mở tài khoản và việc chi trả lương ở cấp xã đã có những chuyển biến rõ rệt. Theo đó, đến ngày 15/8 còn 6.700 đơn vị, tương ứng chưa tới 12% chưa mở tài khoản; đến ngày 8/9 đã giảm xuống còn 1.066 đơn vị, đến trưa ngày 12/9 chỉ còn 256 đơn vị, chiếm 0,45%. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở tài chính và các cấp chính quyền.

Đối với việc chi trả lương tháng 8, trong tổng số 14.533 đơn vị, đến nay chỉ còn 372 đơn vị, chiếm 0,71%, chưa thực hiện. Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước khu vực, chính quyền xã đã vào cuộc quyết liệt; số lượng còn ít song những đơn vị chưa chi trả là những đơn vị khó khăn nhất.

Sau chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước khẳng định sẽ tập trung nỗ lực, ngay trong cuối tuần này sẽ hoàn thành việc mở tài khoản và phối hợp với các đơn vị, sớm kiện toàn bộ máy kế toán cấp xã nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Cơ bản giải quyết xong vướng mắc tài chính cấp xã

Từ phía góc độ địa phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên cho biết, về mở tài khoản thanh toán ngân sách nhà nước cấp xã, hiện còn 6 đơn vị chưa mở tài khoản, dự kiến trong chiều nay sẽ hoàn thành. Về tổ chức bộ máy kế toán, công tác bố trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cấp xã cơ bản giải quyết được yêu cầu về trình độ chuyên môn và nhân sự.

Về cấp giấy phép kinh doanh, hiện không có vướng mắc do Sở Tài chính đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” để xã triển khai thực hiện.

Về quản lý công sản, theo Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên, tỉnh gặp khó khăn do đặc thù trụ sở xã. Nhiều xã trước đây có khoảng cách trụ sở xa, phải nhập chung làm một, dẫn đến việc bố trí nơi làm việc cho công chức, viên chức gặp nhiều bất cập. Ngoài ra, phần lớn trụ sở được xây dựng trước đây chỉ thiết kế cho quy mô 20 biên chế, trong khi hiện nay tăng lên 70 - 90 biên chế, dẫn đến thiếu phòng làm việc và thiếu nhà công vụ.

Sở Tài chính tỉnh Điện Biên kiến nghị Bộ Tài chính xem xét bổ sung kinh phí để xây dựng nhà công vụ tạm cho cán bộ xã, bởi nhiều xã ở cách trung tâm 40 - 50 km, không thể đi về trong ngày; trong khi điều kiện phòng làm việc tạm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, về vấn đề trụ sở và nhà công vụ, Bộ Tài chính sẽ ghi nhận để tính toán phương án đầu tư mới, đầu tư thêm theo hướng hiệu quả nhất.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, cuộc họp lắng nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo 6 đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính và Sở Tài chính 7 địa phương trọng điểm có nhiều vướng mắc, tồn tại.

"Có thể nói, chúng ta vui mừng trước kết quả đạt được, khi so với cuộc họp ngày 26/7, những vướng mắc tưởng chừng ảnh hưởng lớn đến việc triển khai mô hình chính quyền mới, đặc biệt liên quan đến kinh phí và tài chính ngân sách cấp xã, đã cơ bản được giải quyết" - Thứ trưởng bày tỏ.

Đáng chú ý, về pháp luật, không có điểm nào bất cập trong các quy định của lĩnh vực tài chính. Nếu phát sinh tồn tại thì chủ yếu do điều kiện đặc thù, khó khăn tại địa bàn địa phương, hoặc khi triển khai thực hiện./.