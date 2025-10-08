(TBTCO) - Ngày 7/10/2025, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định số 369/QĐ-HCVN ngày 01/10/2025 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Luyện - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã trao Quyết định số 369/QĐ-HCVN cho ông Nguyễn Văn Luyện và tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Văn Luyện được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh việc bổ nhiệm tân Phó Tổng Giám đốc sẽ giúp Tập đoàn kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tăng cường hiệu quả công tác điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Luyện cũng thể hiện sự tin tưởng và ghi nhận của tập thể lãnh đạo đối với những nỗ lực, đóng góp của ông trong thời gian qua. Ban lãnh đạo tập đoàn kỳ vọng trên cương vị mới, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyện sẽ tiếp tục phát huy năng lực và sở trường góp phần đưa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển mạnh mẽ.

Đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo tập đoàn, ông Nguyễn Văn Luyện bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của tập thể Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong tập đoàn. Trên cương vị mới, ông khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tập đoàn. Ông Nguyễn Văn Luyện mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Ban lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị, đồng thời cam kết sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên tập đoàn.