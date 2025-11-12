Quỹ đầu tư toàn cầu Vanguard triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng

(TBTCO) - Quỹ đầu tư toàn cầu Vanguard – một trong những tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới, hiện đang quản lý gần 13.000 tỷ USD chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp.

Ngày 11/11/2025, tại Melbourne (Úc), đoàn công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi làm việc với đại diện Quỹ đầu tư toàn cầu Vanguard - một trong những tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới, hiện đang quản lý gần 13.000 tỷ USD.

Cuộc trao đổi tập trung vào các cơ hội hợp tác, phát triển và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại diện Vanguard đánh giá cao những nỗ lực cải cách, hoàn thiện khung pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư của UBCKNN, đặc biệt là các chính sách mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư quốc tế.

Đoàn công tác UBCKNN chụp ảnh lưu niệm với Quỹ đầu tư toàn cầu Vanguard. Ảnh: SSC

Phía Vanguard cũng chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp. Đại diện Quỹ nhấn mạnh, quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định mới sẽ là bước thử nghiệm quan trọng, giúp các nhà đầu tư toàn cầu có trải nghiệm thực tế về môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Buổi làm việc khẳng định quyết tâm của UBCKNN trong việc hiện đại hóa thị trường chứng khoán, nâng cao tính minh bạch, hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư an toàn, chuyên nghiệp và bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế./.