(TBTCO) - Thông tư 31/2025/TT-NHNN siết chặt điều kiện mua nợ xấu và giới hạn nghiêm ngặt việc công ty quản lý nợ nắm giữ tài sản bảo đảm, đặc biệt bất động sản. Quy định mới mở rộng phạm vi áp dụng, yêu cầu tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và đặt ra thời hạn xử lý rõ ràng với tài sản bảo đảm là bất động sản, buộc phải bán hoặc chuyển nhượng trong thời hạn tối đa 5 năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 31/2025/TT-NHNN (Thông tư 31) về hoạt động của công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản. Thông tư gồm 4 Chương, 15 Điều, có hiệu lực từ ngày 1/12/2025.

Quy định mới siết mua nợ xấu, hạn chế nắm giữ bất động sản quá 5 năm. Ảnh minh hoạ.

Trong đó, Chương I quy định chung gồm 3 điều; Chương II về hoạt động của công ty quản lý nợ và quyền, nghĩa vụ của công ty quản lý nợ, Bên ủy quyền trong đó có 9 điều quy định các nội dung như hoạt động của công ty quản lý nợ; khoản nợ được xử lý trong hoạt động của công ty quản lý nợ; hoạt động quản lý nợ, xử lý nợ, khai thác tài sản theo ủy quyền của Bên ủy quyền; hoạt động mua, bán nợ; hoạt động mua tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; quy định nội bộ; quyền, nghĩa vụ của công ty quản lý nợ; quyền và nghĩa vụ của Bên ủy quyền; báo cáo.

Chương III về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, trong đó có Điều 13 quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước. Chương IV về điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện.

Điểm thay đổi quan trọng nhất là siết các điều kiện mua nợ xấu và đặt ra giới hạn nghiêm ngặt đối với việc công ty quản lý nợ nắm giữ tài sản bảo đảm, đặc biệt là bất động sản.

Theo đó, phạm vi áp dụng Thông tư được mở rộng, không chỉ với công ty quản lý nợ trực thuộc ngân hàng thương mại như trước, mà còn bao gồm cả công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp và công ty tài chính chuyên ngành.

Đáng chú ý, tổ chức tín dụng muốn có công ty quản lý nợ được phép mua nợ thì tỷ lệ nợ xấu phải dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất, trừ trường hợp mua nợ để cơ cấu lại tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư 31 cũng siết chặt việc tham gia mua và nắm giữ tài sản bảo đảm. Công ty quản lý nợ là công ty con của tổ chức tín dụng không được kinh doanh bất động sản, chỉ được mua tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để phục vụ thu hồi nợ. Giá trị mua các tài sản bảo đảm này không vượt quá vốn điều lệ của công ty quản lý nợ. Với bất động sản, công ty quản lý nợ phải bán hoặc chuyển nhượng trong 5 năm kể từ ngày mua, nếu không sẽ bị cấm mua thêm tài sản bảo đảm mới.

Ngoài ra, thông tư còn yêu cầu công ty quản lý nợ phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về hoạt động quản lý nợ, khai thác tài sản và mua bán nợ; trong đó tối thiểu phải có quy trình quản trị rủi ro cho các hoạt động này./.