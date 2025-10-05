Sẽ có tối đa 5 doanh nghiệp được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản mã hóa

(TBTCO) - Một số doanh nghiệp đang chuẩn bị cho việc xin cấp phép thí điểm giao dịch tài sản mã hóa. Dự kiến sớm nhất là trong năm 2025, tuy nhiên còn phụ thuộc việc chuẩn bị của doanh nghiệp. Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, sẽ có tối đa 5 doanh nghiệp được cấp phép.

Chiều 5/10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến các vấn đề được quan tâm là việc triển khai thí điểm giao dịch tài sản mã hóa và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Một số doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh lĩnh vực tài sản mã hoá

Về tài sản mã hóa, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

“Các đơn vị trong Bộ đã được phân công soạn thảo các nội dung liên quan như chính sách thuế đối với giao dịch, phí, lệ phí trong giao dịch tài sản mã hóa. Chúng tôi cũng đã triển khai xây dựng các quy định liên quan về kế toán của hoạt động này cho các doanh nghiệp cũng như các đối tượng tham gia thị trường” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã xây dựng quy trình phối hợp triển khai giữa Bộ và các bộ, ngành liên quan như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin ý kiến và hoàn thiện các quy trình triển khai cấp phép, xem xét cấp phép cho các đơn vị.

Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính chưa nhận được đề nghị nào của doanh nghiệp về việc xin cấp phép. Song, theo Thứ trưởng, một số doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc này như đăng ký ngành nghề kinh doanh, phối hợp ở cấp kỹ thuật với các cán bộ Bộ Tài chính để trao đổi về công nghệ thông tin, năng lực, các yêu cầu về vốn, các quy trình nghiệp vụ...

Mục đích là để các doanh nghiệp có đủ thông tin, chuẩn bị một cách chính xác, nhanh nhất trong hoàn thiện đề án của mình, cũng như có quy trình cụ thể phối hợp với Bộ Tài chính để xem xét, thẩm định và cấp phép triển khai thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo đúng Nghị quyết số 05.

Bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm lĩnh vực này, song Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay sẽ chỉ có tối 5 doanh nghiệp được cấp phép theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang đẩy nhanh triển khai để sớm có những doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp phép và hoạt động trên thị trường Việt Nam. Kỳ vọng sẽ có doanh nghiệp được cấp phép ngay trong năm 2025, tuy nhiên Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng nói rõ điều này còn phụ thuộc vào việc chuẩn bị của doanh nghiệp.

Đã tính toán kỹ lưỡng về cân đối giải ngân, tăng trưởng và lạm phát

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cân bằng giữa yêu cầu đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát để bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Theo Thứ trưởng, kế hoạch đầu tư công năm 2025 được giao là 1.112.000 tỷ đồng. Cập nhật đến ngày 30/9/2025, tỉ lệ giải ngân đã đạt trên 51% kế hoạch. Mục tiêu và hành động của Chính phủ là năm 2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Phó Thủ tướng - những người trực tiếp là Tổ trưởng các tổ công tác - nắm bắt tình hình, có giải pháp kịp thời nhằm hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, các bộ, ngành, các chủ đầu tư. “Trên cơ sở đó, sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hướng tới mục tiêu 100%” - Thứ trưởng cho hay.

Đánh giá về tác động của việc giải ngân 100% vốn đầu tư công đến ổn định vĩ mô và tăng trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, việc thực hiện các kế hoạch vốn đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng, một trụ cột để thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối vĩ mô khác.

“Chúng ta yên tâm rằng, kế hoạch đầu tư công đã được xem xét, quyết định và đánh giá trong mối quan hệ tổng thể với tăng trưởng, lạm phát và tất cả các cân đối khác trong một mô hình tổng thể. Khi xây dựng vốn đầu tư thì đã tính đến trong các mối quan hệ khác, với mục tiêu tăng trưởng và lạm phát kỳ vọng mà chúng ta đặt ra từ đầu năm và đã báo cáo với các cấp, với Trung ương, với Quốc hội và đã được quyết định” - Thứ trưởng làm rõ.

Cuộc họp báo diễn ra chiều 5/10. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, Chính phủ đặt ra mục tiêu 100% để hướng tới đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra từ đầu năm, đồng thời kết hợp với các yếu tố khác để thúc đẩy nền kinh tế. Do đó, “chúng ta không phải lo ngại, không phải băn khoăn việc giải ngân đầu tư công tác động không tốt đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác hoặc các cân đối lớn của nền kinh tế, mà nó sẽ tác động tốt đến tất cả các chỉ tiêu. Chính phủ đang điều hành và đang triển khai các giải pháp quyết liệt" - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cũng cho biết thêm, trong ba trụ cột tăng trưởng có trụ cột về đầu tư. Trong đầu tư có đầu tư công, đầu tư khối doanh nghiệp ngoài nhà nước và đầu tư của khối doanh nghiệp FDI.

Riêng vấn đề đầu tư công, năm nay dự kiến kế hoạch sẽ phấn đấu giải ngân 100% và được tính toán rất kỹ lưỡng, giữa giải ngân đầu tư công, kế hoạch đầu tư công và giải ngân 100% với kiểm soát lạm phát và đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô cũng như tỷ giá và lãi suất./.