SHB đồng hành cùng Ngày thẻ Việt Nam 2025, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

(TBTCO) - Với vai trò Nhà tài trợ của Ngày thẻ Việt Nam 2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hứa hẹn mang đến cho khách hàng, đặc biệt là thế hệ Gen Z, những trải nghiệm thanh toán hiện đại, an toàn cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, góp phần lan tỏa thói quen không tiền mặt trong cộng đồng.

Với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin”, Ngày thẻ Việt Nam 2025 tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, sáng tạo và bứt phá trong kỷ nguyên số. Sự kiện hướng tới mục tiêu đưa thanh toán không tiền mặt trở nên phổ biến, gần gũi với đông đảo khách hàng, đồng thời lan tỏa thói quen chi tiêu thông minh, an toàn và hiện đại trong xã hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Chính phủ về thúc đẩy thanh toán số, đặt nền móng cho những bước tiến mới của tài chính, công nghệ trong tương lai.

Ngày thẻ Việt Nam 2025 do Báo Tiền Phong và CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, diễn ra từ ngày 26/9 đến 26/10/2025.

SHB đồng hành cùng Ngày thẻ Việt Nam 2025

Tâm điểm của sự kiện là “Sóng Festival” - ngày hội sôi động kéo dài hai ngày 18 và 19/10 tại Sân vận động Bách Khoa, Hà Nội. Không chỉ mang đến đại nhạc hội “Chạm Việt Nam” lần đầu tiên ra mắt quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích, với 5.000 vé tặng học sinh, sinh viên; sự kiện còn quy tụ hàng trăm gian hàng đến từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty công nghệ, giáo dục, thời trang, ẩm thực… tạo nên một không gian trải nghiệm toàn diện dành riêng cho giới trẻ.

Tại đây, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian công nghệ - giải trí sôi động, từ quét QR, thanh toán không chạm, ví điện tử đến hàng chục nghìn phần quà và ưu đãi hấp dẫn. Sự kết hợp giữa công nghệ, âm nhạc và mua sắm biến Ngày Thẻ Việt Nam 2025 thành một “lễ hội tài chính số” đúng nghĩa, nơi giới trẻ thỏa sức khám phá phong cách sống không tiền mặt.

Với cương vị Nhà tài trợ, SHB mang đến nhiều hoạt động nổi bật như: Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản trực tuyến eKYC, sở hữu tài khoản số đẹp, mở mới thẻ ghi nợ quốc tế và trải nghiệm ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA...

Bên cạnh đó, SHB còn dành tặng nhiều ưu đãi độc quyền cho khách hàng mở mới sản phẩm, dịch vụ trong khuôn khổ Ngày Thẻ, từ quà tặng hiện vật, voucher mua sắm đến chương trình giới thiệu bạn bè nhận thưởng. Những ưu đãi này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng mà còn góp phần lan tỏa xu hướng chi tiêu thông minh, an toàn.

Cụ thể, khách hàng mở mới tài khoản trực tuyến eKYC trên ứng dụng SHB SAHA được nhận ngay mã giảm giá nạp điện thoại. Với những ai yêu thích sự cá tính, SHB còn mang đến lựa chọn tài khoản số đẹp với chi phí ưu đãi, thậm chí miễn 100%. Những chương trình này không chỉ giúp việc tiếp cận ngân hàng trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn, mà còn mang lại dấu ấn cá nhân cho người dùng trẻ.

SHB dành tặng nhiều ưu đãi độc quyền cho khách hàng mở mới sản phẩm, dịch vụ trong khuôn khổ Ngày Thẻ.

Trong giao dịch hàng ngày, SHB mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như giảm giá khi nạp tiền điện thoại vào “ngày vàng”, hay chương trình giới thiệu bạn bè - cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều nhận quà. Đây là cách SHB đồng hành cùng thói quen chi tiêu của khách hàng và lan tỏa trải nghiệm số trong cộng đồng Gen Z.

Ưu đãi thẻ hấp dẫn

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện, với sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế, SHB mang đến nhiều quyền lợi hấp dẫn cho cả khách hàng mới và hiện hữu từ eVoucher nạp thẻ điện thoại, tích điểm SHB Rewards, hoàn tiền khi chi tiêu lên tới 300.000 VNĐ/tháng. Qua đó, SHB khẳng định cam kết thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, giúp khách hàng chi tiêu an toàn, hiện đại và nhiều ưu đãi hơn.

Đại diện SHB cho biết, Ngày thẻ Việt Nam 2025 là dịp để ngân hàng đến gần hơn với khách hàng, đặc biệt là Gen Z - thế hệ trẻ năng động, sẵn sàng đón nhận cái mới và công nghệ. Thông qua sự kiện, SHB mong muốn mang đến trải nghiệm thanh toán hiện đại, an toàn cùng nhiều giá trị gia tăng, góp phần thúc đẩy thói quen chi tiêu không dùng tiền mặt.

“SHB trân trọng mời tất cả khách hàng, người dân Thủ đô và các bạn trẻ hãy ghé thăm gian hàng để cùng trải nghiệm, khám phá và tận hưởng những ưu đãi đặc biệt mà chúng tôi đã chuẩn bị”, đại diện SHB nhấn mạnh.

Ngân hàng đến gần hơn với khách hàng, đặc biệt là Gen Z - thế hệ trẻ năng động, sẵn sàng đón nhận cái mới và công nghệ

Sau gần 32 năm xây dựng và phát triển, SHB đã phát huy các thế mạnh tiềm năng, cùng với sự tăng trưởng hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, tích cực phát triển mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển khách hàng, thu hồi nợ xấu, áp dụng công nghệ hiện đại hóa ngân hàng nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động…

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực./.