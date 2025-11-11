Sớm có hướng dẫn mới về kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh

(TBTCO) - Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã xây dựng và đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thay thế Thông tư số 88/2021/TT-BTC.

Khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Tại Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nêu rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp nhằm hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh là: “Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh cá thể; thu hẹp tối đa sự chênh lệch, tạo mọi điều kiện thuận lợi về tổ chức quản trị và chế độ tài chính, kế toán để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đẩy mạnh số hóa, minh bạch hóa, đơn giản hóa, dễ tuân thủ, dễ thực hiện đối với chế độ kế toán, thuế, bảo hiểm... để khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh chậm nhất trong năm 2026”.

Hộ kinh doanh sẽ áp dụng chế độ kế toán mới từ ngày 1/1/2026. Ảnh: Cục Thuế

Ngày 16/5/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW. Trong đó, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh cá thể theo hướng: quy định mô hình quản trị, chế độ tài chính, kế toán...; có chính sách cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, dịch vụ tư vấn pháp lý, đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự, pháp luật cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài chính đang triển khai rà soát, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh thay thế Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để đồng bộ với chính sách thuế là có cơ sở pháp lý và cần thiết, góp phần thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Hiện 2 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính (Cục Thuế, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí) đang gấp rút hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến quản lý thuế hộ kinh doanh được bổ sung hoặc ban hành mới, với mục tiêu đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026.

Ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) cho biết, để kịp thời đảm bảo sự đồng bộ về pháp luật và hiệu lực thi hành giữa kế toán và chính sách thuế áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, Thông tư cần được ký ban hành trong năm 2025. Do hiện nay chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, nên thông tư này cần được xây dựng theo trình tự thủ tục rút gọn để kịp thời đồng bộ với hiệu lực thi hành của pháp luật thuế từ ngày 1/1/2026.

Rà soát, sửa đổi, đảm bảo triển khai đồng bộ và đạt kết quả

Để hoàn thiện thể chế, chính sách thuế, trên tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đang trình sửa đổi Luật Quản lý thuế và văn bản hướng dẫn để bãi bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, các nghị định, thông tư hướng dẫn được rà soát để sửa đổi, đảm bảo triển khai đồng bộ và đạt kết quả.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá Thông tư số 88/2021/TT-BTC và dự thảo chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đơn vị đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng dự kiến các trường hợp có thể phát sinh về sổ kế toán theo các phương án nộp thuế GTGT, thuế TNCN và các loại thuế khác đối với hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế và gửi xin ý kiến các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn về công tác kế toán cho hộ kinh doanh theo hướng người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể tự ghi chép sổ sách kế toán; hoặc bố trí người làm kế toán, thuê dịch vụ làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hoặc bố trí cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh...

Sau khi pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được ban hành, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) sẽ cập nhật kịp thời vào Thông tư này.