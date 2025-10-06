(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9533/VPCP-CN ngày 4/10/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc sửa đổi Luật Đầu tư (thay thế) liên quan đến lĩnh vực đường sắt.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản đã gửi Bộ Tài chính để đưa các nội dung đề xuất sửa đổi Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27/6/2025 vào dự thảo Luật Đầu tư (thay thế) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 9271/VPCP-CN ngày 29/9/2025.

Các nhà đầu tư tư nhân được khuyến khích tham gia đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng của đất nước. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung để làm rõ quy định về thời hạn hợp đồng, gia hạn thời hạn hợp đồng; các nội dung về ưu tiên, ưu đãi, khuyến khích đầu tư đối với các công trình hạ tầng quan trọng, chiến lược (thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc đã phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương) trong Luật Đầu tư hiện hành để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định lâu dài, an toàn, khuyến khích và thu hút được các nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng của đất nước theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng thời, hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư (thay thế), phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về các nội dung sửa đổi liên quan đến lĩnh vực đường sắt; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ kịp thời trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV.

Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Tài chính về kiến nghị sửa đổi quy định tại điểm c khoản 3 Điều 24 Luật Đường sắt theo hướng bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 24 Luật Đường sắt 2025 và bổ sung một khoản vào Điều 40 dự thảo Luật Đầu tư (thay thế) như sau: đối với các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, nhà đầu tư chuyển giao toàn bộ tài sản hình thành từ dự án cho Nhà nước sau khi hết thời hạn hoạt động của dự án, Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định của Chính phủ. Bộ Xây dựng cũng đã gửi kèm theo Báo cáo đánh giá các tác động, cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý cho Bộ Tài chính để phối hợp.