Thanh khoản giảm sâu, HNX-Index mất hơn 2% trong tháng 9

(TBTCO) - Sau giai đoạn tăng mạnh, thị trường HNX bước vào nhịp điều chỉnh trong tháng 9/2025, khi HNX-Index giảm hơn 2%, thanh khoản suy yếu và hoạt động khối ngoại chững lại.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 9/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX đã trải qua nhiều biến động mạnh mẽ, với chỉ số giá có xu hướng giảm. Cụ thể, chỉ số HNX-Index đã kết thúc phiên giao dịch cuối tháng ở mức 273,16 điểm, giảm 2,44% so với tháng trước đó. Mức cao nhất của chỉ số này trong tháng 9 đạt 283,99 điểm vào ngày 4/9/2025.

Điều đáng chú ý là thanh khoản trên thị trường đã giảm mạnh. Tính bình quân trong tháng, khối lượng giao dịch đạt 119,4 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 30,22% so với tháng trước. Giá trị giao dịch cũng giảm 28,76%, xuống còn 2.709 tỷ đồng/phiên.

Thị trường chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, với giá trị giao dịch giảm 40,74% so với tháng trước. Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào hơn 1.923 tỷ đồng và bán ra hơn 3.090 tỷ đồng, dẫn đến giá trị bán ròng lên tới hơn 1.167 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên lại có xu hướng tăng mạnh, với giá trị giao dịch đạt hơn 673 tỷ đồng, tăng 41% so với tháng trước. Khối này chiếm khoảng hơn 2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, nhưng cũng ghi nhận tình trạng bán ròng với giá trị lên đến hơn 367,1 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX có tổng cộng 304 doanh nghiệp niêm yết, với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 168 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 407,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với tháng 8/2025.